10 adımda kar manzarası çekmenin ipuçları!

İstanbul’da henüz kar yağışı görmesek de Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yoğun kar yağışları yaşanıyor. Doğal olarak fotoğraf meraklıları da bu fırsatı kaçırmıyor. Canon, kar manzarasını fotoğraflamak için gereken en önemli ipuçlarını bir araya getirdi. Buğulanmayı önlemeden beyaz ayarına, derinlikten pili verimli kullanmaya 10 adımda kar fotoğrafında harika sonuçlar almak mümkün!

Canon Ürün Uzmanı Mert Gündoğdu’nun EOS 5D Mark IV ile çektiği fotoğraflar ve önerileri şöyle:

Pilleri sıcak cepte tutun

Fotoğraf makinenizin pillerini tam olarak doldurun. Soğuk hava da pilleriniz normal zamana oranla daha hızlı tükenecektir, bu yüzden yarım dolu pille dışarı çıkarsanız çekiminiz yarım kalabilir. Aynı zamanda pillerinizi makinenin içinde tutmaktansa sıcak ceplerinizde muhafaza etmeniz kar çekimlerinde şarjınızın daha uzun gitmesini sağlayacaktır. Uzun gezilerde mutlaka yedek batarya alın.

Tek lens kullanılmalı

Mümkünse tek lens seçin ve onunla çekimlerinizi gerçekleştirin. Dışarıda kar ya da yağmur yağabileceğini düşünürseniz lens değiştirmek makinenizin sensörüne kar veya yağmur suyu kaçmasına sebep olabilir. Lens olarak mümkün oldukça en fazla odak uzaklığına sahip lensler kullanın. Canon fotoğraf makineleri için giriş seviyesinde Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM, Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS, daha üst gövdelerde ise Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM, Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM gibi lensler…

Havaya uygun fotoğraf makinası

Eğer fotoğraf makineniz kar ve yağmur gibi kötü hava koşullarına uygunsa tek derdiniz en güzel kış fotoğrafını çekebilmek olacaktır. Canon 80D, Canon 7D Mark II, Canon 5D Mark IV gibi bir gövde ile kötü hava koşullarında hiçbir problem yaşamazsınız.

Çanta ve bezi unutmayın

Bunların dışında bir diğer önemli konu ise temizlik ve koruma. Bunun için yağmurluklu bir fotoğraf makinesi çantası ve bir adet lens temizleme bezi olmazsa olmazlardır.

Buğulanmayı silmeyin!

Soğuk havada fotoğraf çektikten sonra, ısınmak ve dinlenmek için bir yere girdiğiniz zaman fotoğraf makinenizde ısınmaya başlayacaktır, bu durumda lensin ön camında ve vizörde buğulanmalar olacaktır. Burada buğulanmaya kesinlikle müdahale etmemeniz gerekiyor. Bırakın fotoğraf makinesi ortam ısısına alışsın ve buğu kendiliğinden yok olsun. Aksi takdirde lensinizi sildiğiniz şekilde bir iz kalacaktır.

Önce rota oluşturun

Makinemiz ve biz fotoğraf çekmeye hazırız, ama nereye gideceğiz? İşte en önemli sorulardan biri bu. Malum kış vakti hava erken kararıyor, hava soğuk üşüyoruz. Bu yüzden yola çıkmadan önce mutlaka ama mutlaka rotanızı kafanızda oluşturun. Bu sayede aynı gün içerisinde maksimum lokasyonda fotoğraf çekmenizi sağlayacak en önemli ip ucu diyebilirim. Evden çıkmadan, mutlaka kullanacağınız toplu taşımalar hakkında internet sitesine girip iptal durumlarını öğrenin. Aklınıza fotoğraf çekecek rota gelmiyorsa, Google’a basit bir şekilde bulunduğunuz şehrin yanına kar fotoğrafları diye aratırsanız illa ki bir çok fotoğraf karşınıza gelecektir. Örnek: “İstanbul kar fotoğrafları”

+ pozlama yapın

Fotoğraf makinelerinin sensörleri çektiğimiz kadrajları siyah beyaz olarak görürler. Sensörler, doğrulttuğunuz objeyi her zaman %18 gri tonuna çevirerek doğru pozlamayı yaptığını düşünür. Bunun önüne geçmek için kar çekimleri yaparken pozlamanızı her zaman yaklaşık +1 civarında ayarlamanızı öneririz. Böylelikle fotoğraflarınızdaki beyaz tonu olması gerektiği gibi çıkacaktır.

RAW formatında kaydedin

Her zaman ama her zaman RAW formatta fotoğraf çekmenizi öneririz. Bu format fotoğrafların ham olarak kaydedilmesini sağlayacaktır. JPEG format eğer 5mb yer kaplıyorsa RAW format 25mb yer kaplayacaktır ama bir o kadar da veriyi içinde saklayacaktır.

Beyaz Ayarı kritik

Tabii bir önemli diğer konu ise Beyaz Ayarı. Malum kar fotoğrafında beyaz ayarının doğru olması gerekiyor. Çekim yaparken yanlış bir ayar yaptıysanız ve bunu evde fark ettiyseniz, RAW formatta herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız fakat JPEG formatta ne yazık ki doğru renge ulaşmak sizleri yoracaktır.

Derinlik için bunlara dikkat!

Genellikle fotoğraf makinemizi AV Modu’nda yan diyafram öncelikli modda kullanırız. Diyafram öncelik modu kullanıldığı için ise alan derinliğine istediğimiz gibi hükmedebiliriz. Açık diyafram değerleri (f/1.4, f/1.8 vs) kullanırsanız ön taraf net arka taraf bulanık fotoğraflar, daha kısık değerleri (f/8, f/11) kullanırsanız ise fotoğrafın bütün alanları net olacaktır. Buradaki matematiği düşünerek siz de nasıl çekimler yapmak istiyorsanız diyafram ayarlarınızı ona göre değiştirebilirsiniz.

