400GB’lık microSD kart

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Mobil cihazlarda kullanılan dünyanın en yüksek kapasiteli microSD kartı 400GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I satışa sunuldu.

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Mobil cihazlarda kullanılan dünyanın en yüksek kapasiteli microSD kartı 400GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I, günümüzün mobil merkezli yaşam tarzının taleplerine ayak uydurarak tüketicilere depolama alanı sınırlamaları hakkında endişe duymadan fotoğraf ve videoları kaydetme ve paylaşma özgürlüğü sunuyor.  Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için ideal olan yüksek kapasiteli kart 40 saate kadar Full HD video alabiliyor ve üstün performans sunmak için 100MB / s’ye kadar hızlı aktarım sunuyor. Bu aktarım hızında, tüketiciler dakikada 1.200 fotoğraf aktarabilir.

Sandisk Ultra 400 GB - 400GB’lık microSD kart

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