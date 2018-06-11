5 Adımda Göz Alıcı Çiçek Fotoğrafları

Vahşi yaşam fotoğrafçısı ve Canon elçisi Christian Ziegler, gece karanlığında yakaladığı, çiçeklerin muhteşem görüntülerinin püf noktalarını fotoğraf tutkunlarıyla paylaştı. Ziegler makro fotoğrafçılık ile siyahın, tüm güzelliğini birer motif gibi öne çıkardığı çiçeklerin fotoğraflarının nasıl çekileceğine dair ipuçlarını da meraklıları için açıkladı.

Çiçeklerin açtığı bahar ve yaz ayları makro fotoğrafçılık denemeleri yapmak için fırsatlar sunuyor. Özellikle gece ışığıyla çiçekleri fotoğraflamayı denemek isteyenler küçük detaylara dikkat ederek minimum çabayla maksimum sonuç elde edebiliyor. Çiçekler söz konusu olduğunda düşük ışık altında veya doğal ışığın hiç bulunmadığı bir ortamda istenirse, göz alıcı fotoğraf karelerine ulaşılmak mümkün. Canon elçisi ve ünlü vahşi yaşam fotoğrafçısı Christian Ziegler, gece çiçek fotoğraflamanın sırrının, o bitkiyi tanımak için ayrılan vakitte olduğunu söylüyor ve kendisi gibi eşsiz kareler yakalamak isteyenlere izlenmesi gereken yolları paylaşıyor.

Önce; çiçek ile kişisel bir ilişki kurmak şart

Gece vakti makro çekimler yapmanın püf noktası çekimi yapılacak çiçeği tanımaktan geçiyor. Çiçeğin davranışları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak kısa sürede etkili fotoğraf çekmeyi sağlıyor. Bitkinin kaç gün veya saat boyunca çiçeklerini açtığını, ne zaman ‘olgunlaştığını’ ve ne zamana kadar taze kaldığını, bu çiçekten hangi canlıların polen topladığı gibi konular hakkında bilgilere hakim olmak çiçeği gece fotoğraflarken doğru zamanlamada yardımcı oluyor. Çekim açısı olarak makro lens kullanılacağı zaman dahi, çiçeğe olabildiğince yaklaşarak çiçeğin sadece bir parçasının gösterilme tekniği tercih edilebiliyor. Bu teknik ile yakından bakıldığında çiçekler muazzam bir görüntü veriyor.

Ardından; çiçekleri farklı ışıklandırma teknikleriyle aydınlatın

Fotoğrafı çekilmek istenilen çiçekler gün ışığında da ziyaret edilerek sahip oldukları özgün detaylar saptanabilir. Bu sayede, aynı çiçekler gece fotoğraflanmak istenildiğinde hem açı hem de ışıklandırma denemeleri yapılarak hızlıca çiçeğin özelliklerini açığa çıkartan kareler yakalanabilir. Farklı ışıklandırma teknikleri, aynı çiçeklerden her seferinde daha farklı ve büyüleyici güzellikte fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Örneğin, gün ışığı azaldığında mavi ışık kullanılabilir bu sayede gün batımından sonra mavi ışığın en ideal tonu yakalanabilir ya da mor ötesi ışık kullanılarak çiçeklerin farklı desenleri ortaya çıkabilir.

Manuel çekim ile kontrolü sağlayın!

Gece vakti çiçek çekimlerini en iyi şekilde yapabilmenin yollarından bir tanesi de manuel pozlamadan geçiyor. Bu şekildeki ışıkla tam anlamıyla kişisel bir çalışma yapılabilir ve ışığı kullanarak çiçeğin farklı parçaları aydınlatılabilir. Yakın plan çekimlerde özellikle diyaframı genelde f/16 – f/22 seviyesinde tutulması önerilir. Çiçeğin tek bir öğesine odaklanılmak isteniyorsa diyaframı olabildiğince açık, f/5.6 civarında tutulması gereklidir. Görüntü kompozisyonunu kurma konusunda yardıma ihtiyaç duyan yeni başlayanlar için ‘üçte bir kuralı’ veya ‘ızgara modu’ faydalı olabilir.

Basit yöntemlerle sıra dışı çiçek fotoğrafları çekin

Bazen insanlar iyi bir fotoğraf yakalamak için yeni teknikler denemeleri gerektiğini düşünür. Halbuki her durum için yeni teknik deneme bir zorunluluk değil. Çiçeklerin birçoğu sarı, kırmızı gibi canlı renklere sahip. Çiçeklerin canlı renklerini vurgulayacak olağanüstü fotoğraflar elde etmek için ışık kaynağını yukarı doğru yayılacak şekilde kullanmak yeterlidir.

Siyah Fon ile Çiçekleri İzole Edin

Çiçekleri doğal ortamında fotoğraflarken odağın çiçek olmasını sağlamak amacıyla siyah fon kullanmak etkili olur. Sağlam bir tripod tabi ki şart. Christian Ziegler bu fotoğrafları Canon EF 100mm f/2.8L IS Makro USM ve EOS-1D X Mark II fotoğraf makinesiyle çekiyor.