ADATA HD830 Harici Disk

Dayanıklı alüminyum gövdesi, üç katmanlı yapısı, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ve 5TB’a kadar çıkan kapasitesiyle ADATA HD830 her türlü veriyi güvenli bir şekilde saklamak ve taşımak için ideal.

Dayanıklı alüminyum gövdesi, üç katmanlı yapısı, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ve 5TB’a kadar çıkan kapasitesiyle ADATA HD830 her türlü veriyi güvenli bir şekilde saklamak ve taşımak için ideal.

Yüksek performanslı DRAM ve NAND Flash depolama ürünleri üreticilerinden biri olan ADATA Technology, HD830 harici diskini tanıttı. 2TB, 4TB ve 5TB kapasite seçenekleri ile gelen harici disk suya, toza, sarsıntılara ve darbelere karşı koruma sunuyor.

ADATA HD830’un alüminyumdan üretilen sağlam dış gövdesi verilerinizi yalnızca darbelere ve yüksekten düşmeye karşı korumakla kalmıyor, 3000kg’a kadar basınca da dayanabiliyor. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunan ürün bunun yanında ABD Ordusu’nun MIL-STD-810G 516.6 standardını karşılıyor ve 1.22 metreye kadar olan yüksekliklerden düşmekten etkilenmiyor. Cihazın üç katmanlı yapısı hem içeriden hem de dışarıdan yüksek koruma sunuyor. Siyah veya mavi renkli silikon dış kaplamanın, dayanıklı alüminyum gövdenin ve diski çepeçevre sararak koruyan şok emici iç katmanın birleştirilmesiyle üretilen HD830 ile kullanıcı verileri daima güvende.

HD830’un şok alıcıları herhangi bir darbe algıladığında diskin çalışmasını durdurarak disk üzerindeki verilerin zarar görmesini engelliyor. Kullanıcılar şok koruma sisteminin devreye girdiğini harici diskin üzerindeki led ışığın kırmızı renkte yanıp sönmesinden anlayabiliyorlar. Tehlike atlatıldığında led ışık tekrar maviye dönüyor ve HD830 çalışmasına kaldığı yerden devam ediyor.