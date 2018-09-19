Amazon Türkiye’deki Faaliyetlerine Başladı

Amazon.com.tr, 15 farklı kategoride milyonlarca ürünü; uygun fiyat, güvenilir teslimat, kaliteli müşteri hizmeti, kolay ve rahat online alışveriş deneyimi ayrıcalığıyla Türkiye’deki müşterilerine sunuyor.

Bugünden itibaren, Türkiye’deki tüketiciler artık Amazon.com.tr üzerinden milyonlarca ürüne, uygun fiyat ve 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla ulaşabilecek. Amazon.com.tr; bini aşkın yerli işletmenin ürünleri dahil olmak üzere kitap, elektronik, spor, outdoor, oyuncak, ev dekorasyonu ve bebek ürünleri gibi 15 farklı kategoride geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, “Amazon olarak amacımız, müşterilerin internet üzerinden almak isteyebilecekleri her şeyi, cazip fiyatlarla sunan, dünya üzerindeki en müşteri odaklı şirket olmak. Amazon.com’un kurulduğu 1995 yılından bu yana, Türkiye’deki yüz binlerce müşterimiz, dünyanın dört bir yanındaki Amazon mağazalarından milyonlarca ürün sipariş etti. Bugün, Türkiye’deki müşterilerimize, binden fazla yerli satıcımız ile beraber milyonlarca ürünü sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Türkiye’deki faaliyetlerimizi geliştireceğiz. Bu sayede, Türkiye’deki müşterilerimizin güvenini kazanmayı hedefliyoruz.” diyor.

Türkiye’deki tüketiciler, Amazon Alışveriş mobil uygulaması, web sitesi ya da mobil tarayıcılar üzerinden istedikleri zaman, istedikleri yerde güvenli ödeme seçenecekleriyle rahatlıkla alışveriş yapabilecekler. Ayrıca, siparişlerini kolaylıkla takip ederek, diledikleri zaman 7 gün 24 saat müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilecek ve kullanıcı yorumlarını okuyarak arzu ettikleri şekilde büyüyen ürün yelpazesini inceleyebilecekler.

Amazon.com.tr, Türkiye’deki büyük ya da küçük birçok işletmeye büyüme fırsatları sunuyor

Amazon, KOBİ’lere dünya genelinde yeni müşterilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için, altyapı ve teknik hizmetlere bu zamana kadar milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Amazon.com.tr’nin açılması ile birlikte Türkiye’deki işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini kolaylıkla Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek. Amazon bu işletmelere; listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, fiyatlandırma bilgileri, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuyor.

Amazon.com.tr Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri Alpagut Çilingir konuyla ilgili “E-ticaret sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük ve büyük ölçekli işletmelerle aynı düzeyde çalışma imkanına sahip olurken, işlerini büyütme fırsatı yakalıyor. Biz de Amazon olarak, satıcıların başarılı olması için çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz; yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve satışlarını artırmalarına destek oluyoruz.” dedi.