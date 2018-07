Asus ZenFone 5 Yeni Modelleri Türkiye’de

ASUS’un yeni nesil akıllı telefonlarından ZenFone 5Z’nin ön sipariş tarihi 6 Temmuz olarak açıklanırken, ZenFone Max ve ZenFone Max Pro ise Ağustos ayında Türkiye’de teknoloji severlerle buluşuyor. ASUS’un şimdiye kadar tasarladığı üst seviye işlemci olma özelliği taşıyan, 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcili ZenFone 5Z, yapay zekası, çift kamera sistemi ve benzersiz tasarımıyla ön plana çıkarken, ZenFone Max 5.5 inç’lik full ekran görünümü, 4000mAh güç yönetimi ile geliştirilmiş yüksek kapasiteli bataryası ve 13MP dual kamerası ile yoğun ve hızlı tempoda yaşayanların hayatını kolaylaştırıyor. Teknoloji severlerin merakla beklediği bir diğer ASUS modeli olan ZenFone Max Pro ise Snapdragon 636 işlemcisiyle yüksek bir performans ve düşündüğünüzden çok öte bir dayanıklılığa sahip. 6 inç Full HD+ (2160×1080) 18:9 çerçevesiz ekrana sahip ZenFone Max Pro, 5000mAh bataryasıyla da ultra uzun bir pil ömrü vaat ediyor.

Yapay zekanın ayrıcalıklarıyla donatılan ZenFone 5Z

Yapay zekanın gücüyle donatılmış ZenFone 5Z, çerçevesiz ekranı, çift kamerası, öğrenme teknolojisi ve görüntü algılama özelliğini de içinde barındırıyor. Yüksek performans donanımı olan Snapdragon 845 işlemcisi, akıllı çift kamera sistemi, oldukça yüksek pil ömrü ve daha birçok özelliğiyle de dikkat çekiyor. ASUS AI Boost teknolojisine sahip ZenFone 5Z, hızlı performans ile mükemmel batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans sunuyor. Kullanıcılara parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma özelliği de sunan ZenFone 5Z’nin Yapay Zeka Görüntü Algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede en güzel fotoğrafı kolayca elde etme imkanı da sağlıyor. Şarj oranını dinamik olarak ayarlayarak pil ömrünü maksimum düzeye çıkaran hatta şarj etme alışkanlıklarını kişiselleştirip kişisel şarj planı da öneren Yapay Zeka Teknolojisi, kullanıcıların bulunduğu ortamın ses düzeyine göre kendini adapte ederek, çağrının ses yüksekliğini ortama göre ayarlama özelliği ile de fark yaratıyor.

‘Şarjım Bitti’ kabusu ZenFone Max Pro ile sona eriyor

Yüksek performans donanımı olan Snapdragon 636 platformu ile dikkat çeken ZenFone Max Pro, ASUS’un ZenFone ailesinin en yeni üyelerinden. 6 inç Full HD görüntü kalitesi ve ekranı ile göz dolduran ZenFone Max Pro, uzun ömürlü 5000mAh bataryasıyla ön plana çıkıyor. Bu özelliği ile 35 gün stand by kalabilen Max Pro, 13MP’lik arka, 8 MP’lik ön kamerası ve 5 MP portre modu ile istediğiniz her an özel anlarınızı anıya dönüştüren benzersiz bir yol arkadaşı oluyor. ZenFone Max Pro, Tersine Şarj Özelliği ile her yere götürebileceğiniz power bank olarak her daim hayatı kolaylaştırıyor.

Aktif bir yol arkadaşı arayanlar için ZenFone Max

ASUS’un 4000 mAh bataryası ile bir günün üzerinde pil ömrü vaat eden bir diğer yeni nesil ZenFone’u Max ise 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden aldığı gücünü 3GB RAM’i ile pekiştiriyor. Android işletim sisteminin son sürümü olan Oreo işletim sistemine sahip olan ZenFone Max, MicroSD kart ile artırılabilen 32GB dahili depolama alanıyla dikkat çekiyor. 5.5 inç, 5 noktalı çoklu-dokunuşlu kapasitif dokunmatik paneliyle yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunan ZenFone Max, yüz tanıma özelliğiyle de hızlı ekran kilidi açma imkanı sağlıyor.

Lansmana özel sınırlı sayıda ZenFone 5Z, 6 Temmuz 2018 tarihinde Vatan e-Store’da ve tr.store.asus.com sitesi üzerinden ön sipariş için 3.299 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

ASUS ZenFone 5Z özellikleri

Ekran : 6.2 inç, Full HD + (2246 x 1080)

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 845

RAM : 6 GB

Depolama : 64 GB

Arka kamera : 12MP

Ön kamera : 8 MP

Batarya : 3300 mAh

İşletim sistemi : Yeni Asus ZenUI 5 ile Android Oreo

Diğer Özellikler: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, akıllı ekran kilidi açma, AI fotoğraf öğrenme, 16 tipte görüntü algılama

ASUS ZenFone Max Pro (ZB602KL) özellikleri

Ekran : Full HD + (2246 x 1080), Super IPS, 4K UHD (3840 x 2160)

İşlemci : 14 nm, 64-bit Qualcomm Snapdragon 636

RAM : 4 GB

Depolama : 64 GB

Arka kamera : 13MP

Ön kamera : 8 MP + derinlik algılama için 5MP Portre modu

Batarya : 5000 mAh

Diğer Özellikler: 3’lü yuva ile MicroSD ve SIM kartlar bir arada, video kaydı, Tersine Şarj Özelliği ile her yere götürebileceğiniz power bank

ASUS Zenfone Max (ZB555KL) özellikleri