Bangkok’u ziyaret etmek için 5 neden

Pek çok turizm otoritesi ve dünya gezginleri bakışıyla Bangkok, ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biridir.

Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Pek çok turizm otoritesi ve dünya gezginleri bakışıyla Bangkok, ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biridir. Tayland’ın başkenti olan Bangkok, aynı zamanda dünyanın en az bütçe ile seyahat edilebilecek şehirlerinden de biridir. Seyahat severler, bazı müze ziyaretleri, öğünler dahil günlük ortalama 25 USD harcayarak bu güzel şehri gezebilmektedir. Yeme-İçme imkanları anlamında son derece alternatifli, dünya üzerinde ucuz alışveriş konusunda söz sahibi, Budizm inancının da merkezinde olan şehirlerden biridir. Şehri gezerken yorulduğunuzda, dünyaca ünlü Thai Masajı yaptırabileceğiniz, renkli gece hayatı ile tam bir turist cenneti. Üstelik bu güzel şehri, Sky Train adı verilen yerin metrelerce üzerinden şehri gezen bir çeşit metro ile, motorsiklet taksiler ve Tuk-Tuk adı verilen motorlu veya bisiklet şeklindeki özel kabini olan araçlarla da trafiğe takılmadan keyifle gezebilirsiniz.

Uzakdoğu’nun bu güzel şehrini keşfetmek için 5 önemli sebebiniz var:

1 – Alışveriş: Lokal pazarlarında son derece uygun fiyatlara tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta, ağaç oyması ev eşyaları ve orijinal hediyelikler alabilirsiniz. Bangkok’a gittiğiniz Patpong ve Chatuchak gece pazarlarını mutlaka ziyaret etmelisiniz, kaliteli alışveriş de yapabileceğiniz pazarlarda karşılaşacağınız fiyatlara inanamayacaksınız. Ayrıca elektronik ürünler alışverişinde dünyanın en ucuz fiyatlarının bulunabildiği şehrin merkezindeki MBK Centre’a da mutlaka uğramalısınız. Damnoen Saduak isimli yüzen çarşıya giderek, taze tropik meyveler satın alabilir, kanallar arasında yöresel kayıklarla gezmenin otantikliğini de yaşayabilirsiniz.

2 – Thai masajı: Bangkok’u gezerken yorulduğunuzda, hiç dert etmeyin! Dünyaca meşhur Thai masajını yaptırarak yorgunluğunuzu ve stresinizi atabilirsiniz. 2 saatlik bir Thai masajını, kaliteli masaj salonlarında 15-20 USD’ye yaptırabilirsiniz. Dilerseniz şehir turunuz esnasında, yol kenarında onlarcasını görebileceğiniz ayak masajını da ortalama 2-3 USD’ye yaptırabilirsiniz. Meraklısı için aroma terapi ve refleksoloji masajları konusunda da son derece yetkin masaj salonlarını Bangkok’ta bulabilirsiniz.

3 – Budizm inancı ve tapınakları: Tayland’ın Bangkok şehri Budizm inancının yoğun olarak yaşandığı bir yerdir. Şehrin genelinde 400’ün üzerindeki Budist tapınağı bulunur. Altın Buda, Yatan Buda ve Zümrüt Buda en popülerleridir. Tayland’ın karakteristik özelliklerini taşıyan The Grand Palace, Wat Phra Kaew ve Wat Pho tapınakları, Bangkok’un bu inanç dünyasını yansıtan en güzel yapılardır. Seyahat, bir kültürler buluşmasıdır. Tay halkı ile iç içe olacağınızdan, inançlarına sıkı sıkıya bağlılıklarını ve hayatlarına inanç dünyalarını nasıl yansıttıklarını görüp, şaşıracaksınız.

4 – Sokak yemekleri: Thai mutfağı dünyanın en leziz mutfakları arasında yer alır. Pek çok lüks restoran bulabileceğiniz gibi, Street Food olarak adlandırılan sokak yemeği kültüründe dünyanın en popüler ülkelerinden biridir. Bangkok da, metropol olması nedeniyle insanların evlerinde yemek pişirmektense, poşetler içinde yemeklerini alıp eve götürdükleri veya sokakta oturarak yemeklerini yedikleri sıra dışı bir şehirdir. Sokakta, 1 USD’ye büyükçe bir tabak yemek yemeniz mümkündür.

5 – Renkli gece hayatı: Restoran-Cafe’ler, gece kulüpleri, disko ve her yaşa-her zevke hitap edebilen, canlı müzik dinleyip eğlenebileceğiniz barları ile son derece renkli bir gece hayatına sahiptir.