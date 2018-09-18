Bu ülkelere seyahat hala uygun fiyata…

Dolar ve Euro’nun aşırı artması, yurt dışı seyahat planı olanlar için de kötü bir gelişme oldu. Birçok seyahat sever planları ya iptal etti ya da ileri bir tarihe erteledi.

Prontotour, gezginler seyahat planlarını ertelemesinler diye TL’nin değerli olduğu ülkelerde uygun bütçeli tatil seçenekleri sunuyor. Bu ülkelerden bazıları vize istemiyor, bazılarıysa cep dostu… İşte TL’nin değerli olduğu tatil rotaları:

Ukrayna

Doğu Avrupa ülkesi olan Ukrayna seyahat için çok ideal. Öncelikli olarak vizesiz hatta pasaporta bile ihtiyaç duymadan yeni kimlik kartınızla seyahat edebilmek mümkün. Vizesiz olmasının yanı sıra Ukrayna fiyatlar açısından da yüz güldüren bir ülke. 1 Türk Lirası yaklaşık olarak 4,49 Grivna‘ya denk geliyor. Dolayısıyla şehirde harcayacağınız para diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha düşük. UNESCO listesindeki yapıları, parkları, festivalleri, tarih ve kültürüyle seyahat severlerin çok ilgisini çeken Ukrayna’da başkent Kiev, Lviv ve Odessa…

Tayland

Türk Lirası’nın değerli olduğu uzak ülkeler de mevcut. Uzak Doğu’nun en çok tercih edilen ülkelerinden biri olan Tayland, Türk seyahat severler için cazip bir ülke. Vizesiz seyahat edebileceğiniz Tayland’da fiyatlar da bir hayli cazip. Yeme-içmeden alışverişe kadar çok para harcamayacağınızdan emin olabilirsiniz.

1 Türk Lirası’nın 5.25 Tayland Bahtı‘na denk geldiği ülkede rengarenk adalara, bembeyaz kumlu plajlara, doğal parklara, görkemli tapınaklara ve hareketli yaşama tanık olabilirsiniz. Phuket, Bangkok, Pattaya, Ko Samui ve Khao Lak gibi Tayland’ın en ünlü doğal akvaryumlarını keşfedebilirsiniz.

Sırbistan

Balkan ülkeleri, hem ucuz tatil hem de çoğu yeri vizesiz olmasıyla çok cazip rotalar. Yapacağınız seyahatte hem ucuz hem de vizesiz bir yer arıyorsanız, Balkanlar’ın gözde ülkesi Sırbistan’ı listenize alabilirsiniz. Özellikle Sırbistan’ın başkenti Belgrad, modern şehir yapısının yanı sıra doğal güzellikleriyle de gezginleri büyülüyor.

Belgrad turuyla Knez Mihailova Caddesi, Belgrad Kalesi, Novi Sad, Damat Ali Paşa Türbesi, Saat Kulesi, Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi, Askeri Müze, İstanbul Kapı, Zindan Kapı, Leopoldov Kapı, Stefan Lazarevic Anıtı, Nebojsa Kulesi, Kale Meydan, Saborna Kilisesi, Cumhuriyet Meydanı, Terazi Meydanı ve Taş Meydan gibi tarihi mekanlar gezilecek yerler arasında bulunuyor. Belgrad’da yeme içmeden alışverişe kadar hayat pahalılığı diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun. 1 Türk Lirası’nın 16,20 Sırp Dinarı’na eşit olduğu ülkeyi listenize mutlaka alın.

Bosna Hersek

Bosna Hersek de Balkan coğrafyasında yer alan ve vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerden biri. Türk kültürünü yakından hissedeceğiniz ülkede hem çok eğleniyor hem de çok para harcamıyorsunuz. Yani Bosna Hersek cep dostu bir ülke olarak dikkat çekiyor. Alışveriş, yeme içme gibi birçok şeye çok para ödemeyeceksiniz. Bosna Hersek’in yemekleri de bir hayli lezzetli. Köfteden Boşnak böreğine kadar birçok lezzete Türkiye’den bile daha az ücret ödemeniz mümkün.

Balkanlar’ın en güzel şehirlerinden olan Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Osmanlı izlerini takip edip geçmişe bir yolculuk yapabilirsiniz. Bosna Hersek’in bir diğer önemli şehri de Mostar… Sadece şehrin değil ülkenin de simgesel yapısı olan Mostar Köprüsü günümüzde şüphesiz, çok önemli bir turizm merkezi.

Arnavutluk

Kartalların ülkesi olarak adlandırılan Arnavutluk, vizesiz olması nedeniyle cazip ülkeler arasında yer alıyor. Vizesiz seyahat edilebilmesinin yanı sıra ucuz bir ülke olan Arnavutluk’ta başkent Tiran’ı gezebilirsiniz. Harika bir sahil şeridi bulunan ülkede deniz tatili de yapılabiliyor. Ayrıca, başkent Tiran’da Balkanların en güzel trileçe tatlısı da deneyimlenecek güzellikler arasında bulunuyor. Arnavutluk’ta fiyatlara bakacak olursak, Türk Lirası’nın değerli olduğunu söyleyebiliriz. 1 Türk Lirası 17.25 Arnavutluk Leki’ye denk geliyor. Şehirde yeme-içme fiyatları da bir hayli düşük.

Makedonya

Türk vatandaşlarından vize talep etmeyen bir diğer ülke de Makedonya… Vize parası ödemek zorunda kalmayacağınız ülkede, fiyatlar da Avrupa ülkelerine göre düşük. Hatta Balkanların en ucuz olan ülkeden biri. Dolayısıyla Türk Lirası Makedonya’da da değerli. 1 Türk Lirası 8.39 Makedon Dinarı‘na denk geliyor. Makedonya’da gezilebilecek iki önemli şehir bulunuyor. Bunlar; Üsküp ve Ohrid…

Üsküp, Makedonya’nın başkenti olmasının yanı sıra 2 bin 500 yıllık tarihiyle birçok medeniyetin izlerini görebileceğiniz Vardar Nehri üzerine kurulmuş, tarihi bir Osmanlı şehrinin adı. Ohrid ise Makedonya’nın Kudüs’ü olarak biliniyor. Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan şehirde harika bir gezi seyahat severleri bekliyor.

Karadağ

Orijinal ismi Montenegro olan Karadağ, son dönemlerde Balkanlar’da en çok ziyaret edilen ülkelerden biri. Hem kültür gezisi hem de deniz tatili yapabileceğiniz ülke, Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor. Karadağ aynı zamanda gezginler için cep dostu bir ülke. Her ne kadar Euro kullanılsa da fiyatlar uygun olduğu için Türk Lirası cebinizde kalır. Ülkenin ise en çok ilgi gören şehirlerin başında Kotor ve Budva geliyor.

Karadağ’ın kıyısında bulunan Kotor; körfezi, doğası, sokakları ve hatta kedileriyle çok özel bir şehir. Dar sokaklar, eskimiş evler ve dükkanların önünde uyuyan kediler sizi sanki bambaşka ve özgün bir dünyaya davet ediyor. Budva, Karadağ’ın Kotor’dan sonra en popüler tatil yeri… Turkuaz renkteki deniziyle güneş bu şehirde farklı bir hale bürünüyor.

Bulgaristan

Komşu Bulgaristan, seyahat edebileceğiniz ucuz ülkeler arasında yer alıyor. Yaz ve kış turizmi için çok ideal olan bir ülke olan Bulgaristan, fiyatlarıyla Türk misafirlerinin yüzünü güldürüyor. Ülkede yeme içmeden alışverişe ve kültürel etkinliklere kadar her şey çok ucuz. Hem yakın hem de ucuz olmasıyla Bulgaristan’ı her daim ziyaret edilebilir.

Bulgaristan tarihi dokusu, eğlence hayatı, alışveriş ve yeme-içme mekanlarıyla misafirlerine güzel olanaklar sunuyor. Plovdiv ve başkent Sofya’nın yanı sıra Avrupa’nın en güzel kayak merkezlerinden biri olan Bansko’yu da tercih edebilirsiniz.

Romanya

Romanya, Türk vatandaşlarından her ne kadar Schengen vizesi talep etse de, ülkede yeme-içmeden alışverişe kadar birçok şeyin fiyatı çok uygun. Türk Lirası’nın dolayısıyla Romanya’da değerli olduğunu söyleyebiliriz. Ucuz ve hareketli bir yaşamın olduğu Romanya’nın para birimi ise Rumen Leyi… Başkent Bükreş’te mimarinin büyüsüne kapılabilir, Drakula’nın öyküsüne tanık olabilirsiniz. Romanya cazip yönleriyle seyahat edilebilecek rotalar arasında yer alıyor.

Gürcistan

Karadeniz’in kıyısında yer alan Gürcistan’a Türk vatandaşları sadece kimlik kartlarıyla seyahat edebiliyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli ölçüde turizm potansiyeline sahip olan Gürcistan’da yeme-içmeden ulaşıma kadar her şey hesaplı. Zengin bir yemek kültürüne sahip olan ülkede, fiyatlar Türkiye ile neredeyse yarı yarıya… Ülke, Türkiye’den gelen misafirlerine uygun bütçeli bir tatil seçeneği sunuyor.