Canon EOS R

Canon, full frame aynasız fotoğraf makinesi EOS R’yi Londra’da gerçekleştirdiği bir toplantı ile tanıttı. EOS R sisteminin parçası olarak yeni full frame fotoğraf makinesi ve objektif serisinin detaylarını da paylaştı.

Canon toplantıda, yeni full frame aynasız makinesinde kullandığı RF bayoneti de duyurmuş oldu. Ayrıca yeni geliştirilen RF lensler ve EF serisine eklediği yeni lensler de tanıtıldı.

Sessiz çekim yapabilme özelliğine sahip EOS R, karanlık ortamlarda en hızlı ve yüksek netlikte odaklanmayla profesyonel kareler elde edilmesini sağlıyor. Ergonomik tasarımı, kullanım kolaylığı ve 4K video çekme özelliği ile teknoloji tutkunlarının yeni gözdesi oluyor.

Tam manuel ses ayarı, hareketli ve dokunmatik LCD ekranı, manuel odak olanaklarına sahip EOS R daima açık Bluetooth özelliği sayesinde seyahatte, gezide her yerde çekimlerini akıllı telefonlarına anında aktarmak isteyenler için ideal bir seçenek oluyor. GPS verilerinin kaydedilmesine de imkan veren yeni sistem EOS R, Canon Camera Connect uygulaması üzerinden uzaktan çekim yapılarak yaratıcı çekimlere ilham veriyor.

Hızlı ve Yüksek Odaklanma…

Dünyanın en hızlı otomatik ve -6EV gibi çok düşük ışıklandırmada en yüksek odaklanma kapasitesine sahip olan EOS R ile her çekimde profesyonel kareler elde etmek mümkün. Fotoğraf tutkunlarının rahatlıkla kullanabilecekleri bir ergonomiye sahip olan EOS R, kötü hava şartlarına karşı koruyan magnezyum alaşımlı gövdesi ve sezgisel ara yüzü ile keyifli uzun süreli çekim yapma fırsatı sunuyor. Gelişmiş elektronik vizör (EVF) özelliğiyle EOS R, düşük ışıkta ve yarı karanlık ortamlarda doğru renkte görüntülerin yakalanmasını sağlıyor.

Daha Yenilikçi, Daha Teknolojik!

Yüksek performanslı RF lensler, yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli 35mm full frame CMOS sensör ve en yeni DIGIC 8 görüntü işlemcisini bir araya getiren EOS R, yüksek kaliteli fotoğrafların çekilmesini sağlıyor.

Canon’nun yeni ürünü EOS R, dünyanın en hızlı otomatik odaklanması (saniyede 0,05 – ve 8 kare/sn’ye kadar sürekli çekim) ve hareketli görüntüleri hızlı, doğru yakalama becerisiyle (sabit AF ve 5 kare/sn’ye kadar AF takibi ile) net görüntüler elde ediyor. Ayrıca, kendi sınıfındaki diğer fotoğraf makinelerinden iki kat daha fazla olan tam 5.655 seçilebilir AF pozisyonunun sezgisel olarak belirlenmesini sağlayan “Dokun ve Sürükle AF” özelliğine sahip.

Yeni RF bayonet yapısı

1987 yılında kullanıma sunulduğundan beri Cinema EOS sistemi dahil tüm EOS sistemi, dünyanın en çok tanınan görüntüleme sistemi haline geldi. Tanıtılan EOS R sistemi, mevcut sistemin en iyi öğelerinden yararlanarak, çok daha yüksek performans düzeyleri, lens tasarımı olasılıkları ve yaratıcı esneklikle, EOS platformunu yeni bir seviyeye taşıyor. EOS R sistemi, Canon mühendisleri tarafından mevcut EF bayonetin güçlü olduğu noktalar temel alınarak yaratılan yeni RF yuvası, 20mm’lik flanş mesafesi ve 54mm’lik geniş bir lens yuvası çapıyla, lens tasarımında çok daha fazla özgürlük sunan etkileyici bir sistem olarak tasarlandı. Yeni yuvanın 12 pimlik bağlantısı, lens ile fotoğraf makinesi gövdesi arasında daha güçlü iletişim kurulmasını ve güç iletimi yapılmasını sağlayarak lens tasarımı seçeneklerini daha da artırıyor ve bunun sonucunda daha yüksek görüntü kalitesi ile daha iyi kullanım olanağı sunuyor.

EOS R sistemi geliştirilme aşamasında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar ve film yapımcılarından gelen değerleri görüş ve gözlemler ışığında yeniden yaratıldı. RF bayonet ve Dual Pixel CMOS AF işlevi ile EOS R sistemi rakipsiz optik mükemmellik, dünyanın en hızlı otomatik odaklanma kapasitesini ve fotoğraf makinesi ile lens arasında daha hızlı iletişim sunuyor. EOS sistemiyle özdeşleşmiş hızlı performans, kusursuz ergonomi ve üstün, tavizsiz görüntü kalitesi özellikleri EOS R sisteminin de ana özellikleri olmayı sürdürüyor.

Gerek fotoğrafçılık gerekse film yapımcılığı için yenilikçi teknolojiyle donatılmış olan EOS R sistemi, Dual Pixel CMOS AF işlevi sayesinde tüm kullanıcıların en düşük ışıklı çekim koşullarında bile fotoğraf ve film çekebilmelerini sağlıyor. Küçük ve sessiz çalışan EOS R sistemi esneklikle birlikte sessiz çekim avantajı da sunuyor. Ayrıca Cinema EOS serisi dışındaki Canon EOS sisteminden en yüksek video çıkış standardını sunması, film yapımcılarının hikaye anlatımlarını HDMI üzerinden 10 bit’te 4K çıkış ile yeni bir boyuta taşımalarına yardımcı oluyor. Sistemin tamamı bir elektronik vizör donanımı ve kapsamlı özelleştirme becerisi dahil kullanım açısından iyileştirildiği ve ergonomisi geliştirildiği için kullanıcılar fotoğraf makinelerine odaklanmak yerine konularına odaklanabiliyor.

Sistemin can alıcı noktası: objektifler

Mevcut sistemin tüm avantajlarına sahip EOS R sistemi, özellikle mevcut EF ve EF-S lensler ve aksesuarlarla tam uyumlu. Canon ayrıca EOS R sistemi ile uyumlu dört yeni lensinin de lansmanını gerçekleştirdi: RF 28-70mm f/2L USM, RF 50mm f/1.2L USM, RF 24-105mm f/4L IS USM ve RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM. Canon’un lens mirasını devralan bu yüksek performanslı lensler, en son teknolojiye sahip optikleri, hem fotoğraf hem videoda geliştirilmiş görüntü işleme kapasiteleri sayesinde yaratıcı görüntü çekiminin sınırlarını zorluyor. Ayrıca, Canon EOS full frame ve APS-C DSLR fotoğraf makineleri sahipleri, mevcut EF ve EF-S lenslerini adaptörler aracılığıyla EOS R sisteminde kullanabiliyorlar. EOS R, EOS aksesuarları ve speedlite flaşları ile de uyum sağlıyor.

Digital Photo Professional Express (DPP Express) ve Professional Print & Layout

Canon, fotoğraf çekmeyi sevenlerin iPad ile rahatlıkla kullanabileceği RAW görüntü işleme, izleme ve düzenleme yazılımı DPP Express’in duyurusunu da gerçekleştirdi. Hem EOS hem de EOS R fotoğraf makinelerine uyumlu, kolay kullanımlı yeni yazılım, Camera Connect uygulamasıyla iPad cihazına aktarılmasını sağlayarak görüntüler üzerindeki istenilen değişiklikleri gerçekleştiriyor. Digital Photo Professional ile düzenlenmiş yüksek kaliteli fotoğrafların Professional Print & Layout ile yüksek kaliteli baskısı alınabiliyor. PRAW dosyalardan detaylı harita bilgisi işleme özelliğine sahip yenilenen Professional Print & Layout, yeni DPRAW baskı işlevi, yüksek çözünürlükte 3 boyutlu hissine sahip baskı alınmasını sağlıyor.

EOS R SİSTEMİ – Genel Temel Özellikler

Optik performans, lens tasarım olasılıkları ve yaratıcı esneklikte daha üst düzeyler

Lens ve fotoğraf makinesi gövdesi arasında güçlendirilmiş iletişimi

Önemli bir özellik olarak, mevcut EF ve EF-S lensler ve aksesuarlarla tam uyumluluk

Düşük ışık becerileri

EOS R – Temel Özellikler