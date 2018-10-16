Canon, PowerShot SX70 HS ile kompakt fotoğraf makinesi ailesine bir yenisini ekliyor. Kasım ayında satışa çıkacak olan PowerShot SX740 HS, 65x zoom kapasitesi sayesinde mezuniyet hikayelerinden vahşi yaşam fotoğraflarına; spor müsabakalarından uzaktaki uçağın en ince detayına kadar her türlü anıyı ölümsüzleştiriyor. DSLR tarzı bir görünüme ve kullanım özelliklerine sahip yeni Canon kamerası, tek bir lens ile tüm hikayeleri fotoğraflayabiliyor.

7,5 değişken açılı LCD ekrana, 20,3 MP sensöre ve 4K Ultra Yüksek Çözünürlüklü video çekim gücü ile PowerShot SX70 HS, özellikle hareketli kareleri net bir şekilde fotoğraflama fırsatı sunuyor. PowerShot SX70 HS ayrıca 5,7 kare/sn’de çekim yaparken düşük ışıklı ortamlarda spontane anların kolayca kaydedilmesine de yardımcı oluyor. Fotoğraf çekmeyi basitleştiren PowerShot SX70 HS, DIGIC 8 işlemci 4K zaman aşımlı video, 4K fotoğraf karesi çıkartma dahil fotoğraf makinesinin 4K Ultra HD video özelliklerini de destekliyor.

Canon PowerShot SX70 HS, Canon Camera Connect uygulaması üzerinden PC ve Mac’e yönelik Image Transfer Utility 2 uygulamasını kullanarak akıllı cihaza fotoğrafları veya videoları aktarma kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, yeni kamera, “Uzaktan Canlı İzleme” programı sayesinde akıllı telefon aracılığıyla uzaktan görüntülerin elde edilmesine imkan veriyor.