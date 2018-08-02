Canon Europe kompakt fotoğraf makinelerinin en yenisi PowerShot SX740 HS modelini seyahat ve tatil severlerin beğenisine sundu. Canon ailesine yeni katılan PowerShot SX740 HS, tek bir lens ile görüş alanını daha yakınlaşmasını sağlayan zum teknolojisi, cebe sığan boyutu ve hafifliği ile dikkat çekiyor. PowerShot SX740 HS, ayrıca 40x optik zum kapasitesiyle yüksek görüntü kalitesine ve 4K video çekme özelliğine sahip. Seyahatlerinde şıklığından ödün vermeyen kullanıcılarını da unutmayan Canon, PowerShot SX740 HS fotoğraf makinesini parlak siyah ve gümüş olmak üzere farklı renk seçenekleriyle sunuyor.

PowerShot SX40 HS ile en iyi selfie

180° LCD ekranı sayesinde “Kişisel Portre” moduyla gezginlerin daha iyi selfie çekmelerini sağlayan PowerShot SX740 HS ayrıca Wi-Fi ve daima açık Bluetooth bağlantısıyla fotoğrafların GPS konum verileri üzerinden etiketleme özelliği sunuyor. En yeni kompakt fotoğraf makinesi, dünyanın dört bir yanında macera haritalarını çıkarmayı sevenlere eşsiz bir nostalji deneyimi yaşatıyor.

Yakaladığı zengin detaylar ile fotoğraflarınıza her baktığınızda o anı yaşayın

Cebe sığacak kadar küçük boyutuyla gezi tutkunlarının yanından ayıramayacağı PowerShot SX740 HS Canon’un en yeni DIGIC 8 işlemcisi ile CMOS sensörünün kombinasyonu sayesinde yakın, uzak ve günün her saatinde net, renkli, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar çekilmesini sağlıyor. PowerShot SX740 HS modeli, 4K Ultra High Definition video çekme ve 5 eksenli dengeleme özellikleriyle seyahat anılarını uzak mesafeden, hareket halindeyken çekim yapılsa dahi detayları en ince ayrıntısına kadar yakalıyor.

Fotoğraflarınız anında sosyal medyanızda

PowerShot SX740 HS’nin hızlı otomatik ve 10 kare/sn sürekli odaklanma kapasitesiyle spontane anlarının kaydedilmesi kolaylaşıyor. Tatil fotoğraflarını tüm ihtişamıyla kayda geçirmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği PowerShot SX740 HS ayrıca Bluetooth ile fotoğraf ve videolarının akıllı cihazlara otomatik olarak aktarılmasını ve sosyal medya siteleriyle hızlıca paylaşılmasını sağlıyor.

Anılarınız ömür boyu sizinle olsun!

Hayatta bir kez yaşanan çok özel anları PowerShot SX740 HS ömür boyu saklayamaya yardımcı oluyor. iOS ve Android cihazlarda uyumlu ücretsiz Canon Camera Connect uygulamasını kullanarak fotoğraf makinesi sorunsuzca akıllı cihazlara entegre edilebiliyor.