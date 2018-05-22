Canon’dan Yaz Kampanyası

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21 Mayıs – 31 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında belirli Canon fotoğraf makineleri yüzde 25’e varan indirimle teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

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Canon Eurasia, yaz kampanyası ile en güzel anları ölümsüzleştirecek. Tüm teknolojik marketlerde ve yetkili bayilerde, 21 Mayıs – 31 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında belirli Canon fotoğraf makineleri yüzde 25’e varan indirimle teknoloji tutkunlarıyla buluşacak. 

1526893432 Canon EOS750D - Canon’dan Yaz Kampanyası

Canon’un yeni kampanyası ile belirli fotoğraf makineleri yüzde 25’e varan indirim üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Teknoloji marketlerde ve yetkili bayilerde, 21 Mayıs – 31 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyanın öne çıkan fotoğraf makinesi modelleri: EOS 750D, EOS 200D, EOS 77D, EOS 6D Mark II, Powershot SX620.

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