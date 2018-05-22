Canon’dan Yaz Kampanyası

Canon Eurasia, yaz kampanyası ile en güzel anları ölümsüzleştirecek. Tüm teknolojik marketlerde ve yetkili bayilerde, 21 Mayıs – 31 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında belirli Canon fotoğraf makineleri yüzde 25’e varan indirimle teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

Canon’un yeni kampanyası ile belirli fotoğraf makineleri yüzde 25’e varan indirim üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Teknoloji marketlerde ve yetkili bayilerde, 21 Mayıs – 31 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyanın öne çıkan fotoğraf makinesi modelleri: EOS 750D, EOS 200D, EOS 77D, EOS 6D Mark II, Powershot SX620.