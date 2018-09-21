Carraro Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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Accell Bisiklet ve Carraro sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

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Accell Bisiklet ve Carraro sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #GüçSenin etiketini kullanarak katılan fotoğraf severlerin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz.

Yarışmaya yaklaşık 1200 fotoğrafla katılan fotoğraf severler arasından jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Alahattin Kanlıoğlu (@alahattinkanlioglu) aldı. Mansiyon ödülü kazanan fotoğraf severler ise şöyle: Ali Acar (@a.l.i.acar), Nurten Ertekin (@nrt01hotmailcom) ve Fatih Mehmet Özdemir (@fatih_mehmet_ozdemir). Kendilerini tebrik ediyoruz.

alahattin kanlioglu - Carraro Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı ali acar - Carraro Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı f mehmet ozdemir - Carraro Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı nurten ertekin - Carraro Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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