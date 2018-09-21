Carraro Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Accell Bisiklet ve Carraro sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Accell Bisiklet ve Carraro sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #GüçSenin etiketini kullanarak katılan fotoğraf severlerin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz.

Yarışmaya yaklaşık 1200 fotoğrafla katılan fotoğraf severler arasından jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Alahattin Kanlıoğlu (@alahattinkanlioglu) aldı. Mansiyon ödülü kazanan fotoğraf severler ise şöyle: Ali Acar (@a.l.i.acar), Nurten Ertekin (@nrt01hotmailcom) ve Fatih Mehmet Özdemir (@fatih_mehmet_ozdemir). Kendilerini tebrik ediyoruz.