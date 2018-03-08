Dünyada İz Bırakan Kadınlar ve Şehirleri

“08 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebeti ile dünyanın dört bir yanındaki tarihe damgasını vurmuş kadınlar ve şehirleri...

Yaşadığımız dünyada öyle önemli kadınlar vardı ki, bugün onlardan bahsedildiğinde hala derin bir sevgi ve saygı ile anımsıyoruz. Tedavisi imkansız denilen bir rahatsızlığın aslında iyileştirilebildiğini biliyorsak, bir kadınının bilim insanı olup azmi ile birçok engeli aşıp, insanlık namına faydası olan işler üretebileceğine inancımız tam ise, bu tamamen geçmişte dünyamızda iz bırakmış birçok değerli kadının sayesindedir. Türkiye’nin otel arama motoru Neredekal.com, “08 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebeti ile dünyanın dört bir yanındaki tarihe damgasını vurmuş kadınlar ve şehirlerini derledi.

Anna Lee Fisher / New York

1949 yılında ABD’nin New York şehrinde dünyaya gelmiştir. Anna Lee Fisher’in tarihe adını yazdırması ise uzaya giden ilk anne olmasıydı. Asıl mesleği kimyagerlikti. Buna karşın Astronot olan Fisher, 1984 yılında uzaya gitti ve kadınların yaşamına bambaşka bir bakış açısı getirdi. Uzaydan döndüğünde yılın annesi ve yılın kadını seçildi. Daha sonra Nasa Üstün Hizmet Madalyası’nı aldı, hem kadınları hem de tüm anneleri gururlandırdı.

Florence Nightingale / Floransa

İtalya’nın Floransa şehrinde dünyaya gelen Florence Nightingale, yaşadığı yüzyıla göre son derece vizyoner bir kadındı. O dönemlerde bir meslek olarak adledilmeyen hemşirelik mesleğini tüm dünyaya kabul ettirdi. Bugün hemşireliğin annesi olarak bilinen Nightingale, hayatı boyunca Türkiye, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde hemşirelik yaparak, savaş dönemlerinde pek çok askeri de tedavi etmiştir.

Sabiha Gökçen / Bursa

Sabiha Gökçen, pilotluk mesleğini bir kadının da yapabileceğini kanıtlayarak, dünyaya önemli bir mesaj vermiştir. 1913 yılında Bursa’da dünyaya gelen Gökçen, maalesef erken yaşta ailesini kaybetmiştir. Sabiha Gökçen’in hayatı; Atatürk’e ulaşmasının ardından değişti. Atatürk tarafından evlat edinilen Gökçen, Türkiye’nin ilk kadın pilotu olmasının yanı sıra dünyanın da ilk kadın savaş pilotu olarak dünya tarihinde iz bırakmayı başardı.

Rosa Parks / Montgomery

Dünyada ırkçılığa karşı ilk başkaldırıyı yaptı ve ciddi anlamda bir ırkçılık farkındalığının oluşmasına neden olan kadındır. Amerika’nın Alabama eyaletinde 1913 yılında dünyaya gelen Rosa Parks, 1955 yılında kendi yerine oturmayı isteyen bir beyaz tenli vatandaşa oturduğu koltuğu vermeyerek Amerika’da ırkçılık karşıtı ilk kıvılcımı başlatmış oldu. Siyahiler için eşitliği savunarak başlattığı bu direniş aynı zamanda Martin Luther King’in öncüsü olduğu büyük bir harekete vesile oldu ve tarihin bir anda seyrini değiştirmiş oldu.

Emmeline Pankhurst / Manchester

İngiltere’nin Manchester şehrinde 1858’de doğmuştur. Emmeline Pankhurst, hayatını kadın hakları için mücadeleye adamıştır. Kadınlara da erkeklerle eşit haklar verilmesini savunan siyasetçi, hayatını adadığı çabalarının sonucunu ise almayı başardı. Ölümünden birkaç hafta önce çıkarılan yasayla kadınlara da erkeklerle eşit seçme ve seçilme hakkı tanınmasının mimarı olan Pankhurst, tarihe bir kadın olarak damgasını vurmayı böylelikle başardı.

Türkan Saylan / İstanbul

Türkan Saylan, ülkemizin en önemli değerlerinden biriydi. Amansız bir hastalık olarak düşünülen ve tedavisinin mümkün olmayacağı söylenen cüzzam için yaptığı çalışmalar, tüm dünyanın takdirini topladı ve bu hastalığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hepimize kanıtladı. Bu değerli çalışmaları sonucu Uluslararası Gandhi Ödülü’ne layık görüldü. 1935 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Saylan, hayatı boyunca kız çocuklarının okutulması için de mücadele etti.

Frida Kahlo / Coyoacan

Frida Kahlo, resim sanatına duyduğu aşk ile dönemin önemli ikonlarından biri olmuştur. Hatayının büyük bir kısmını Coyoacan’da geçiren Kahlo, 18 yaşında kaza geçirip yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalmıştır. Öncelikle bu trajik durumunu resmetmeyle başlayan ressamlık hayatı, onu dünya tarihine ismini yazdıran en önemli kadın ressamlardan biri haline getirmiştir. Bugün Frida Kahlo’nun Meksika’daki evi, en sık ziyaret edilen Meksika müzelerinden de biri konumundadır.

Marie Curie / Varşova

Polonya’nın Varşova şehrinde doğan Marie Curie, eğitimini Fransa’da tamamladı ve daha sonra Fransız vatandaşlığına geçti. Nobel Fizik ve Kimya ödülleri alan Curie, Radyoloji biliminin kurucusu olarak dünyada iz bırakmıştır. Nobel ödünü 2 kez alma başarısını gösteren ilk bilim insanı olmasının yanı sıra, bu ödüle sahip olan ilk kadındır.

Anne Frank / Frankfurt

Anne Frank, dünya tarihinin kara lekelerinden biri olan Nazi zulmünü dünyaya duyurması ile tanınmıştır. Ailesiyle birlikte Hollanda’da babasının ofis binasının arkasındaki gizli bölümde 2 yıl boyunca saklanan Frank, bu dönemde yaşadıklarını detayları ile günlüğüne yazmaya başlamıştır. Hitler’in Hollanda’ya girmesiyle yakalanmış ve ailesi ile birlikte toplama kampına gönderilmiştir. Frank, kampta savaşın bitimine iki ay kala tifüsten hayata veda eden Anne’nin günlüğü 1947 yılında yayımlanmıştır.

Coco Chanel / Paris

Gabriel Bonheur Chanel, Fransa’nın Saumur şehrinde dünyaya gelmiştir. Nam-ı diğer “Coco” olarak anılan Chanel, Paris’e taşınmış ve hayatı değişmiştir. Yaptığı tasarımlar ve kendi markasıyla sadece Fransa’nın değil, Avrupa’nın en ünlü moda tasarımcısı olmayı da başarmıştır. Markası hala popüler olan Coco Chanel, aynı zamanda Time dergisinin “100 Yılın En Önemli Kişisi” listesine girmeyi başaran tek moda tasarımcısı ünvanına da sahip, önemli bir kadındır.

Margaret Thatcher / Londra

Margaret Thatcher, İngiltere’nin Londra şehrinde dünyaya gelmiş ve İngiltere’nin ilk kadın başbakanı olmayı başarmıştır. Thatcher’ın, Soğuk Savaş döneminde uyguladığı politikalar sonucu, kendisine “Demir Leydi” lakabı ile hitap edilmeye başlandı. Yaptıklarıyla ülkesinin tarihini etkileyen ve dünyada iz bırakan önemli kadınlardan da biri oldu.

Eleanor Roosevelt / New York

Eleanor Roosevelt, 1884 yılında New York’ta dünyaya gelmiştir. ABD başkanı Franklin Roosevelt’in hem siyasi danışmanı, hem de eşidir. Eleanor, yaşamını insan haklarına adamıştır. Birleşmiş Milletler temsilciliği yaptığı dönemlerde, Genel Kurula sunduğu “Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi” kabul edilmiştir. Böylelikle Roosevelt de tarihte önemli rol oynayan kadınların arasına girmeyi başarmıştır.

Marlyn Monroe / Los Angeles

Marlyn Monroe, 1926 yılında Los Angeles’ta dünyaya gelmiş olup, orijinal adı Norma Jeane Montenson’dır. Hayatının baharında iken 36 yaşama aramızdan ayrılan yıldız, güzelliği ve sansasyonel hayatı ile kendinden söz ettiren bir idol haline gelmeyi başardı. Monroe kısacık hayatına rağmen, birçok kurumdan aldığı ödül ve basında önemli dergilerin kapaklarında yer alabilme gibi başarılara da imza atmıştır.

Margaret Hamilton / Indiana

ABD’nin Indiana eyaletinde 1936 yılında dünyaya gelmiştir. Margaret Hamilton, 31 yaşında iken NASA’nın 145.000 satırlı assembly kodunu tasarlamış, yazmış ve yönetmiştir. Bugün efsane kadın olarak anılan Hamilton, bir bilgisayar bilimci, sistem mühendisi ve aynı zamanda yazılım mühendisliği tabirini bulan, dünyada silinmez bir iz bırakan güçlü bir kadın olmayı başarmıştır.

Prenses Diana / Sandringham

Diana, Galler Prensi Charles’in ilk eşi olarak ünlenmiştir. İngiltere’nin Sandringham şehrinde doğan Diana, yaşam biçimi olarak Kraliyet ailesinden çok farklı hareket etmiş, elinden gelebildiği kadar yaşamı boyunca evsizlere, çocuklara ve AIDS hastalarına yardım etmiştir. Talihsiz bir kaza sonucu ölümünün ardından Diana, bugün hala merhameti ve yardımseverliği ile adından söz ettirmeyi başarmış önemli bir kadındır.