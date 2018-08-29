Dünyanın en sağlam ve en hızlı SD kartı

Sony, “TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi” UHS-II SD kartının hayata geçirilmesi ile depolama ortamında yeni bir inovasyonun çıkışını duyurdu. SD kartlarını fotoğraf makinesinden çıkardıklarında fotoğraflarının güvende kalmasına bel bağlayan fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılayan yeni TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi yelpazesi, dünyanın en hızlı okuma ve yazma hızlarını 180N’a kadar bükülmeye ve 5 metreye kadar düşmeye dayanıklı ultra sağlam tasarım ile bir araya getiriyor. Mükemmel pozu yakalamak için doğa koşullarına karşı mücadele veren fotoğrafçılar için geliştirilen TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi SD kart yelpazesi, aynı zamanda IPX8 düzeyinde su ve IPX6 düzeyinde toz geçirmiyor.

Yeni TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi SD kart yelpazesi, 3 parçadan oluşan ince yapıya sahip standart SD kartların aksine, dünyanın ilk yekpare yapısı (kartta boş alanın bulunmadığı, tek parçalı kalıp) ve birinci sınıf sertliğe sahip malzemeleri ile standart SD’den 18 kat daha güçlü. Plastik yuvanın, veri koruma kilidinin veya bağlantı dişlerinin kırılması gibi, geleneksel SD kartları etkileyebilecek tipik fiziki hasarlara karşı korumalıdır. Bu, yazma koruma mandalı olmayan dünyanın ilk dişsiz SD kartı olmasını sağlayan yeni bir yol ile başarılıyor. Bu gelişmeler, TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisinin bükülmeye daha fazla dayanıklı olmasını sağlarken kırılması kolay parçalar da tamamen ortadan kaldırılarak, en iyi sertlik ve dayanıklılık dengesini sağlamak üzere Sony tarafından tasarlanmış olması anlamına geliyor. Tek parçalı kalıp yapısı ile tamamen dışa kapatılan karta hiçbir su damlası, toz veya kirin girmesine izin verilmeyerek en üst düzeyde suya dayanıklılık (IPX8) ve toza dayanıklılık (IPX6) sağlanıyor.

Fotoğraf makinesinin gücünü ortaya çıkarın

Sektörde başını Sony’nin çektiği trendde, α9 ve α7 serileri gibi full frame aynasız fotoğraf makinelerinin, hem fotoğraf hem de video performansı gitgide artıyor. Bu üst düzey fotoğraf makineleri, performanslarını maksimize etmek için hızlı bellek kartlarına bel bağlarken, profesyonel fotoğrafçıların artık SD kartları daha sık kullanması ile, kullanıcılar diğer profesyonel kart tipleri ile ilişkilendirilen güvenilirlik ve dayanıklılık düzeylerini talep ediyor. 299MB/s’ye varan dünyanın en yüksek yazma hızı ile arabellek temizleme zamanı minimize edilerek fotoğrafçının saniyede çok sayıda kare çekmesine ve arzuladığı aksiyonu yakalamasına imkan veriliyor. TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi aralığı aynı zamanda en yüksek video hız sınıfı standardı olan V90’ı da destekleyerek bunu yüksek çözünürlüklü videolar çekmek için ideal bir eş.

Dahası, 300MB/s’ye varan okuma hızı sayesinde, TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi ile yüksek kapasiteli fotoğraf ve video dosyalarının aktarımı da kolaylaştırılıyor. Bu, çekimler tamamlandıktan sonra iş akışı verimliliğini en iyi şekilde iyileştiren, bir diğer dünya hız rekoru. TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi ürün yelpazesi, parlak sarı bant tasarımı ile kartın loş ışıkta çekim koşullarında bulunmasını kolaylaştırarak fotoğrafçıların pratik ihtiyaçlarını daha da onaylıyor.

En Üst Düzeyde Güvence

TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi SD kartları, fotoğrafçılara iç rahatlığı sağlamak için tasarlanan bir dizi başka özellik de sunuyor. Bunlar arasında, kullanıcının kartın iyi durumda olup olmadığını kontrol etmesine imkan veren ‘SC Scan Hizmet Programı’ ve yanlışlıkla silinebilecek veri ve fotoğrafları kurtarabilen File Rescue Yazılımı da bulunuyor. Ayrıca, TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi SD kartları, röntgen ışınlarına, mıknatıslara ve ısıya dayanıklı ve anti-statik olmalarının yanı sıra UV Guard özelliğine de sahip. 32GB, 64GB ve 128GB kapasitelerdeki SF-G TOUGH serisi bellek kartlarına Ekim ayından itibaren Avrupa’da satışa sunulacak.