EISA 2018-2019 Ödülleri Açıklandı

Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA-European Imaging and Sound Association), 2018-2019 ödüllerini açıkladı.

EISA 2018-2019 yılı fotoğrafçılık ödüllerinde Sony, Tamron, Canon ve Nikon aldıkları ödüllerle öne çıktı.

Multimedya alanında Avrupa’nın en büyük kuruluşu olan EISA, tüm kategorilerdeki teknolojik ürünleri, büyük bir incelikle ele alması, kalite ve inovasyonu iyi değerlendirmesiyle bu alanda bir otorite olarak kabul ediliyor.

Fotoğrafçılık alanında ödül alan bazı ürünler şöyle:

Kompakt Süper Zoom Makine – Sony RX10 IV

Profesyonel Aynasız Makine – Sony a7R III

En İyi Satın Alma – Canon EOS M50

Profesyonel DSLR Makine – Nikon D850

DSLR Makine – Canon EOS 6D Mark II

Yılın Makinesi – Sony a7 III

Cep Telefonu – Huawei P20 Pro

Aynasız Telezoom Objektif – Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS

Aynasız Standart Zoom Objektif – Tamron 28-75m f/2.8 Di III RXD

Aynasız Geniş Açı Zoom Objektif – Sony FE 16-35mm f/2.8 GM

DSLR Prime Objektif – Canon EF 85mm f/1.4L IS USM

Profesyonel Objektif – Nikon AF-S Nikkor 180-400mm f/4 TC1.4 FL ED WR

DSLR Telezoom Objektif – Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD

EISA Fotoğraf Yenilik Ödülü – Canon Speedlite 470EX-AI

EISA fotoğrafçılık ödülleri hakkında detaylı ve tam listeyi burada bulabilirsiniz: