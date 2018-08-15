EISA 2018-2019 Ödülleri Açıklandı

Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA-European Imaging and Sound Association), 2018-2019 ödüllerini açıkladı.
Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA-European Imaging and Sound Association), 2018-2019 ödüllerini açıkladı.
EISA 2018-2019 yılı fotoğrafçılık ödüllerinde Sony, Tamron, Canon ve Nikon aldıkları ödüllerle öne çıktı.
Multimedya alanında Avrupa’nın en büyük kuruluşu olan EISA, tüm kategorilerdeki teknolojik ürünleri, büyük bir incelikle ele alması, kalite ve inovasyonu iyi değerlendirmesiyle bu alanda bir otorite olarak kabul ediliyor.
Fotoğrafçılık alanında ödül alan bazı ürünler şöyle:
Kompakt Süper Zoom Makine – Sony RX10 IV
Profesyonel Aynasız Makine – Sony a7R III
En İyi Satın Alma – Canon EOS M50
Profesyonel DSLR Makine – Nikon D850
DSLR Makine – Canon EOS 6D Mark II
Yılın Makinesi – Sony a7 III
Cep Telefonu – Huawei P20 Pro
Aynasız Telezoom Objektif – Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS
Aynasız Standart Zoom Objektif – Tamron 28-75m f/2.8 Di III RXD
Aynasız Geniş Açı Zoom Objektif – Sony FE 16-35mm f/2.8 GM
DSLR Prime Objektif – Canon EF 85mm f/1.4L IS USM
Profesyonel Objektif – Nikon AF-S Nikkor 180-400mm f/4 TC1.4 FL ED WR
DSLR Telezoom Objektif – Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD
EISA Fotoğraf Yenilik Ödülü – Canon Speedlite 470EX-AI
EISA fotoğrafçılık ödülleri hakkında detaylı ve tam listeyi burada bulabilirsiniz:
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