En güçlü iMac Pro satışta

Apple iMac’in hepsi bir arada tasarım ve iş istasyonu sınıfı bir performans arayan profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış tamamen yeni bir ürün ailesi olan iMac Pro’yu piyasaya sundu.

Apple iMac’in hepsi bir arada tasarım ve iş istasyonu sınıfı bir performans arayan profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış tamamen yeni bir ürün ailesi olan iMac Pro’yu piyasaya sundu. 18 çekirdeğe kadar Xeon işlemcilere, 22 Teraflopa kadar grafik performansına ve muhteşem bir 27 inç Retina 5K ekrana sahip iMac Pro, bugüne kadar üretilen en hızlı ve en güçlü Mac. iMac Pro, gerçek zamanlı 3D render alma, büyüleyici sanal gerçeklik, yoğun geliştirici iş akışları, yüksek megapikselli fotoğrafçılık, karmaşık simülasyonlar, büyük boyutlu ses projeleri, gerçek zamanlı 4K ve 8K video düzenleme için inanılmaz bir işlem gücü sunuyor.

iMac Tasarımında İş İstasyonu Sınıfı Performans

Yeni nesil işlemciler, çarpıcı Retina 5K ekran, bugüne kadar bir Mac’te bulunan en güçlü grafik işlemcisi, süper hızlı depolama alanı ve gelişmiş G/Ç gibi özelliklerle birlikte gelen iMac Pro, en zorlu profesyonel iş akışlarının üstesinden gelecek biçimde tasarlandı. Üstelik, tam anlamıyla iş istasyonu sınıfında performans sunmak için sıfırdan tasarlanan ilk hepsi bir arada olma özelliğini taşıyor. Yepyeni bir termal mimariye sahip iMac Pro, müşterilerin tanıdığı ve sevdiği, son derece sessiz, ince ve kusursuz alüminyum ve cam kasası içinde yüzde 80’e kadar daha fazla soğutma kapasitesi sunuyor.

Bütün bunlara rağmen yalnızca 5 mm inceliğinde olan iMac Pro, göz alıcı ve yeni uzay grisi rengiyle uyumlu bir Magic Keyboard, Magic Mouse ve isteğe bağlı Magic Trackpad’in yanı sıra 500 nit parlaklık, P3 tabanlı geniş renk yelpazesi ve 1 milyarın üzerinde renk desteğiyle daha da canlı ve olağanüstü gerçekçi bir izleme deneyimi sunan, bugüne kadar tasarlanmış en iyi Mac ekranıyla birlikte geliyor. iMac Pro’da ayrıca hüzmeleme teknolojisine sahip dört mikrofon, loş ışıklı ortamlarda gelişmiş performans sunan yeni bir 1080p FaceTime HD kamera ve yüzde 50’ye kadar daha yüksek ses veren yeni hoparlörler bulunuyor.

Şimdiye Kadar Bir Mac’te Bulunan En Gelişmiş Grafik İşlemcisi

Yeni nesil bir işlem çekirdeğine ve 16 GB’a kadar on-package yüksek bant genişlikli belleğe (HBM2) sahip iMac Pro, Vega GPU ile birlikte 11 Teraflopa kadar muhteşem bir tek duyarlıklı işlem gücü sağlayarak gerçek zamanlı 3D render alma ve yüksek kare hızlı sanal gerçeklik gibi özellikler sunuyor. iMac Pro, yapay öğrenme için ideal olan yarım duyarlıklı işlemlerde de 22 Teraflopa kadar inanılmaz bir performans sağlıyor.

4 TB’a kadar SSD’yi ve 128 GB’a kadar ECC belleği destekleyen iMac Pro, dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayesinde iki adede kadar yüksek performanslı RAID dizisine ve iki 5K ekrana aynı anda bağlanabiliyor. iMac Pro, bir Mac’te ilk kez olmak üzere, 10 kata kadar daha hızlı ağ bağlantısı için 10 Gb Ethernet özelliğine sahip.

Fiyatlar ve Bulunabilirlik

iMac Pro, 26.999 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Daha fazla bilgiye apple.com/tr/imac-pro adresinden ulaşabilirsiniz.