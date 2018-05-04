Epson’un En Küçük A3+ Fotoğraf Yazıcısı: XP-15000

Profesyonel ya da amatör, tüm fotoğraf meraklılarına birçok farklı çözüm sunan Epson, fotoğraf yazıcılarına yeni bir model daha ekledi. Kablosuz fotoğraf yazıcısı XP-15000, A3+ baskı imkanı sunuyor ve son derece küçük boyutuyla dikkat çekiyor.

Profesyonel ya da amatör, tüm fotoğraf meraklılarına birçok farklı çözüm sunan Epson, fotoğraf yazıcılarına yeni bir model daha ekledi. Kablosuz fotoğraf yazıcısı XP-15000, A3+ baskı imkanı sunuyor ve son derece küçük boyutuyla dikkat çekiyor. Sofistike tasarımı ile az yer kaplayan Epson XP-15000, gelişmiş mürekkep setiyle de baskıda fark yaratıyor.

Daha gerçekçi ve canlı renkler

Altı renkli Claria Photo HD Mürekkep setindeki yeni gri ve kırmızı sayesinde baskılar daha da güzelleşiyor. Yeni gri ile siyah beyaz baskıda gölgeler ve vurgular daha pürüzsüz tonlamalarla elde edilebilirken, yeni kırmızı mürekkepleyse daha gerçekçi ve canlı renklerle sonuç alınıyor.

Bir fotoğraf 300 yıl dayanabilir mi?

Epson’un yeni mürekkepleriyle basılıp doğru koşullarda saklanan bir fotoğrafın, çıktısının alındığı haliyle 300 yıla kadar dayanması mümkün oluyor.

Farklı materyallere baskı alın

Epson XP-15000 ile daha kalın kağıtlar, kartlar, CD’ler ve DVD’ler de dahil olmak üzere birçok farklı materyale baskı almak da mümkün. Kolay navigasyon sağlayan 6,1 cm LCD ekran, motorlu çıkış tepsisi ve kolaylık sağlayan otomatik açılma gibi pek çok kullanıcı dostu özellik de modelde yer alıyor. Fotoğrafın yanı sıra normal doküman baskısın için de A4 otomatik çift taraflı baskı avantajı sunan XP-15000, günlük çalışmaları da kolaylaştırıyor.

Özel tasarladığınız tebrik kartını anında paylaşabilirsiniz

Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ücretsiz indirilebilen Epson iPrint, Epson Creative Print ve Epson E-mail Print uygulamalarıyla istenilen fotoğraf ya da belge her yerden mobil olarak basılabilir. Epson Creative Print ile Facebook fotoğraflarını doğrudan basmak, tebrik kartları oluşturmak, fotoğrafları boyama kitabı şablonuna dönüştürmek gibi birçok keyifli seçenek kullanıcılarla buluşuyor.

Temel özellikler: