Fotoğrafçının Evrimi: Fotoğrafa Yeni Başlayanlara Bilgiler

Fotoğrafçı olmak şüphesiz geceden gündüze olmamaktadır. Yıllar alan bir süreç kapsamında olmaktadır. Ancak her bireyde farklılıklar arz etmekle birlikte fotoğrafçının bir gelişim süreci vardır.

Yazar: Prof. Dr. Hakan Yaman

Fotoğrafçı olmak şüphesiz geceden gündüze olmamaktadır. Yıllar alan bir süreç kapsamında olmaktadır. Ancak her bireyde farklılıklar arz etmekle birlikte fotoğrafçının bir gelişim süreci vardır. Bu yazıda bu sürece ilişkin geçerli olan genel gözlemlere yer vermek amaçlanmıştır.

Her fotoğrafçının genelde geçtiği evrelerini aşağıdaki biçimlerde sınıflandırmak mümkündür:

A- Çevresi itibariyle fotoğrafçı:

Evre 1: Fotoğraf makinesi sahibi: Çevrenizdeki kişiler cep telefonunuz ile çektiğiniz fotoğrafları beğenirler ve bir fotoğraf makinesi edinmeniz için teşvik ederler. Bir DSLR ya da aynasız makine aldıktan sonra ise çektiğiniz fotoğraflarınızın daha iyi olduğunu anlarsınız. Daha iyi bir fotoğraf makinesi almanın sizi daha iyi bir fotoğrafçı yapacağını düşünürsünüz ve fotoğraflarınızı iyileştirmek için yeni arayışlara girersiniz. Bu, sizi bir fotoğraf makinesi sahibi yapmıştır.

Evre 2: Şip Şakçı evresi: Artık makinenizle sokağa çıkarsınız ve bir sürü fotoğraf çekersiniz. Çekerken birçok teknik hata yaparsınız. Ancak siz bunun farkında değilsinizdir. Sizi takdir eden ve fotoğraflarınızı beğenen arkadaşlarınız da bunun farkında değillerdir. Aslında teknik hataları olan şip şak fotoğraflar çekiyorsunuzdur.

Evre 3: Fotoğraf çeken: Fotoğrafçılığın temel tekniklerini öğrenmişsinizdir, makinenize hakimsinizdir. Artık fotoğraflarınızın takdir görmesini beklemektesinizdir.

Evre 4: Yeni fotoğrafçı: Artık fotoğraf tekniklerinin hepsine hakimsinizdir. Ekipmanınızı da geliştirmişsinizdir. Artık fotoğrafçı arkadaşlarınızla elinizdeki ekipmanlarla spesifik görüntüleri nasıl elde edebileceğinizi tartışmaya başlamışsınızdır. Artık fotoğraf çekmiyorsunuzdur, fotoğraf yaratıyorsunuzdur. Ancak içinizde bir ses hala içsel bir boşluğunuzun olduğunu, hala gideceğiniz bir yolun olduğunu söyler.

Evre 5: Hayal kırıklığına uğramış fotoğrafçı: Artık profesyonel ve ileri düzey fotoğrafçısınızdır. Yarışmalara katılıp, ödüller almışsınızdır. Kendinize güveniniz artmıştır. Artık kendinizden memnun olmanız gerekirken, fotoğraflarınızla ilgili olan memnuniyetiniz giderek azalmakta ve içinizdeki daha iyi fotoğraf üretebileceğinize dair inanç ve beklenti sizi daha da mutsuz etmektedir. Eskisi gibi yeni bir şeyler öğrenme olanağınız da yoktur. Daha iyi fotoğraflar için daha çok emek sarf etmeniz ve bunun karşılığında daha az değişim elde etmeniz söz konusudur.

B- Kendi iç dünyası itibariyle fotoğrafçı:

1. Otomatik ayarın kullanıldığı evre: Evinizi, etrafınızı, çevrenizi fotoğraflamaya başlarsınız. Fotoğrafçılığa dair onlarca terim duymuşsunuzdur, ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuzdur.

2. Ekipman seçimi evresi: Ekipman çeşitliliğinin fazlalığı başınızı döndürür. Herkes ayıracağınız bütçeyi soracaktır. Kararsız kaldığınız bir evredir.

3. Satürasyonla her şey daha güzel görünüyor evresi: Gördüğünüz her şey çok güzel ve renkli olmayı hakeder.

4. Enstantane, diyafram açıklığı, ISO, poz telafisi, odak uzunluğu ve beyaz dengesi: Hala fotoğraf makinesi el kitabının açılmadığı evredir. Fotoğrafa ilişkin hayatın gerçeklerinin ortaya çıkmaya başladığı evredir. Ne kadar ustalaşsanız da okumayı bırakmayın. Aynı sonuca uluşmanın farklı yöntemlerinin olduğunu unutmayın.

5. “Ben en iyi fotoğrafçıyım” evresi: ‘Herkesten daha iyiyim, yenilmezim. Bu taşıdığım ve sahip olduğum ekipmandandır’ düşüncesine dayanan tuzağa bazı fotoğrafçılar düşmektedir. Bu durumdan fotoğrafçılar sıklıkla 1-2 sene içinde kurtulurlar, ancak çok azı daha uzun süre takılıp kalırlar.

6. “Ben başarısızım” evresi: ‘Dünyanın en kötü fotoğrafçısıyım. Gözüme hiçbir şey hoş gelmiyor. Depresyondayım.’ düşünceleri hakimdir. İyi fotoğraf çekmenin olanaksız olduğu evredir.

7. Işığın görünmeye başladığı evre: Işık fotoğrafçılığın esasıdır. Fotoğraf ekipmanından önce ışık daha çok önem arz eder. Fotoğraf makinenizi ayarlamadan önce ışığı dikkate almalısınız.

8. Işığa yolculuk evresi: Fotoğraf makinesi ve ekipmanın önemi kaybolur, bu konuyla ilgili talepler azalır ve siyah/beyaz çekim evresi ortaya çıkabilir. Beklentilerin azaldığı ve her şeyin sadeleştiği dönemdir.

9. Başka fotoğrafçıların incelendiği evre: Zamanınızı internette fotoğrafları incelemekle geçirirsiniz, usta fotoğrafçıların sunumlarını izlersiniz, atölyelerine katılırsınız. Bu evre ilham verici ve geliştirici olmaktadır.

10. Odaklanma, tutarlılık ve uzmanlaşma evresi: Bu evrede yeterince fotoğraf çekmişsinizdir. Fotoğraf makinenize daha aşinasınızdır. İlginizi çekecek daha fazla konu ve içerik bulmanız söz konusudur. İlk portfolyonuzu oluşturmaya başlarsınız. Artık tek bir fotoğraftan ziyade oluşturduğunuz fotoğraf serileri önem kazanmaktadır. Bu yolla yeni öyküler oluşturmaya başlamışsınızdır.

11. “Benden daha iyileri var” evresi: Bu evreye ulaşmanız 5-10 yıl alsa da, aslında bu evre ömür boyu sürer. Konunuzda ne kadar uzmanlaşmış olursanız olun, mutlaka yeni bir üretim ya da fikirle sizi etkileyecek birileri karşınıza çıkacak ve sizi alt üst edecektir.

Ancak yine de siz, yaptığınız işlerle dünya fotoğrafçılık etkinliğine katkıda bulunmaya devam edeceksiniz. Bu da sizi ruhen besleyecek, ilham verecek ve ömür boyu sürecektir.

Kaynak: https://www.japancamerahunter.com/2015/08/a-learning-framework-for-photography/ ’den modifiye edilmiştir.

Sonuç olarak fotoğraf çekimi her zaman mükemmel sonuçlar veren bir süreç değildir. Bazen çok iyi sonuçlar alırsınız, bazen alamazsınız. Yaşam da böyledir. Fotoğrafta göz ardı edilmeyecek bir unsur şanstır. İyi bir fotoğraf için buna da sahip olmalısınız. Bu nedenle amacınız başarma olasılığınızı artırmak olmalıdır. Ayrıca fotoğraflarınızla özdeşim içine girmeniz, fotoğrafa ilişkin eleştirileri üzerinize alınmanıza neden olacaktır. Bu çerçevede özdeşim kurmamanız sizi daha da başarılı kılacaktır. Fotoğrafınızdan, kendisine duygusal bir bağ hissetmeyene kadar uzaklaşın. Bunu başardığınız takdirde eserinizi daha nesnel görme olanağına kavuşmuş olursunuz.

Kaynaklar:

https://contrastly.com/the-various-stages-of-photography/

https://digital-photography-school.com/11-stages-that-every-photographer-goes-through/

https://streetbounty.com/2016/08/12/free-e-book-your-street-photography-entrance/