HUAWEI Mate 20 Serisi’nin bu yıl duyurulan ilk ürünü HUAWEI Mate 20 lite, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. HUAWEI’nin pazarda en çok ilgi gören akıllı telefonlarından biri olan Mate serisi, şık ve güçlü bir akıllı telefon tercih eden kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Serinin ilk ürünü olan HUAWEI Mate 20 lite, multimedya işlevleri için son derece ideal büyük ekranı ve uzun yol arkadaşlığını garantileyen güçlü pil donanımı ile dikkat çekiyor.

Özellikle genç kullanıcıların akıllı telefonlardan beklentisinin günden güne artması ile rekabet de her dönemde daha güçlü ve göz alıcı ürünlerle birlikte gözle görülür hale geliyor. Artık akıllı telefonlarının günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılamasını yanı sıra, cihazın birçok segmentte daha fazla değer sunması, stil sahibi olması ve uzun soluklu bir çalışma performansına imza atması, bu taleplerin başında geliyor. HUAWEI Mate 20 lite, tüm bu talepleri hassasiyetle değerlendirerek kullanıcıların en temel gereksinimlerini belirledi ve hem performans hem de stil anlamında listenin zirvesini hedefleyen bir akıllı telefon olarak sunuldu.

En boy oranı 19,5:9 olan 6,3 inçlik yeni FHD ekran, ince çerçeveli gövdesi ile kullanıcıların oyunlara ve videolara odaklanabilmeleri için mükemmel bir platform oluşturuyor. HUAWEI Mate 20 lite’ın dikey simetrisi, bu sadece cihaza güzel bir görünüm vermek değil, video ve oyunlardaki estetik unsurlara da görsel bir düzen getirmek amacıyla tasarlandı.

Yapay Zeka Destekli 4 Kamera

HUAWEI Mate 20 lite, daha akıllı bir fotoğraf ve video çekim deneyimi için ön ve arkada dört adet yapay zeka destekli kamerayla donatıldı. Kullanıcılara daha iyi bir fotoğraf deneyimi sunmak için HUAWEI, Mate 20 lite’a 24MP ve 2MP sensörler içeren çift ön kamera koydu.

Pazardaki diğer kameraların aksine, ön kameralarında fiziksel sahne algılamayı destekleyen HUAWEI Mate 20 lite, arka kameralarının Mavi Gökyüzü, Plaj, Bitki, Gece, Sahne, Çiçek, Kapalı Mekan ve Kar gibi sekiz kategoride 200’den fazla senaryoyu tanımasını sağlayan yapay zekadan yararlanıyor.

Kameralarındaki sahne tanıma özelliği için HUAWEI Mate 20 lite’ın cihaz üzerindeki yapay zeka destekli akıllı sistemi, 100 milyondan fazla görüntü üzerinde çalıştırıldı ve Portre, Mavi Gökyüzü, Kar, Antik Yapılar, Havai Fişek, Bitki, Kedi, Köpek, Metin, Yiyecek, Araba ve Gece dahil olmak üzere 22 kategoride 500’den fazla senaryoyu tanıyabilir hale geldi. Akıllı telefon farklı sahneleri otomatik olarak belirliyor ve kullanıcılara en iyi sonuçları akıllı bir çekim deneyimi ile birlikte sunuyor.

Güçlü HUAWEI Mate 20 lite, yalnızca daha iyi görünen görüntüler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bir kişinin cinsiyetini ve cildini otomatik olarak tanımlayabilir. HUAWEI’nin güzelleştirme algoritması, sahnenin loş ışıklı veya arka aydınlatmaya sahip olmasına bakılmaksızın, özçekimlerde ayrıntıları net bir şekilde gösterebiliyor. Gerçek zamanlı HDR ile bir kullanıcı fotoğrafın çekilmeden önce nasıl görüneceğini tam olarak bilebiliyor. Ayrıca 3D Qmoji’nin yanı sıra fotoğrafların güzel görünmesini sağlayan yumuşak aydınlatma (Rembrandt ışığı), kelebek aydınlatma ve sahne aydınlatması gibi beş çeşit profesyonel aydınlatma seçeneğine de sahip.