Yaz tatili ile birlikte tatil anılarının paylaşılma zamanı da geldi. Manzaralar, portreler, gece çekimleri ve selfie’lerin yoğunlaştığı bu dönemde hızdan ödün vermeyen kullanıcılar için HUAWEI P20, profesyonel fotoğrafçılığın sahne, kadraj ve renk uyumu gibi öne çıkan gelişmiş birçok özelliğini yapay zeka destekli kamerası ile kullanıcının önüne seriyor.

HUAWEI P20’nin Kirin 970 işlemcisiyle desteklenen yapay zeka sistemi ile 500’den fazla ortam ve obje tanımlaması yapılırken 19 farklı kategoride sahne de belirlenebiliyor. Doğru kamera ayarları ile fotoğraf ayarlarının doğru zamanda kullanılabilmesi sayesinde en amatör fotoğrafçı dahi sosyal medyada adından söz ettirecek fotoğraflar çekebiliyor.

Anı yakalayan teknoloji

HUAWEI P20, 6 eksenli görüntü sabitleyicisi ve saniyede 960 kare yavaş çekim ile çıplak gözle yakalanamayan detaylar hızlı ve kolay bir şekilde belirgin hale geliyor. Ultra SnapShot moduyla, ses tuşuna iki kez basıldığında ekran dışında olan görüntüyü bile 0,3 saniyede çekebilme özelliğine sahip HUAWEI P20, bu sayede en hızlı anlarda bile hiçbir kare kaçırmadan anı yakalayabiliyor.

Yapay Zeka Destekli Leica Çift Kamera ile Mükemmel Selfie’ler

HUAWEI ve Leica’nın ortak tasarımı ile 20 ve 12 megapiksellik çift arka kamerası ve 24 megapiksellik ön kamerası ile kullanıcılara çok farklı bir fotoğraf deneyimi sunuyor. Yapay zeka sistemi ile geliştirilmiş 3D portre ışıklandırması sayesinde kusursuz portreler, sağlıklı cilt tonu ayarlaması ile öne çıkan yüz detayları ve gerçekçi 3D eklentileriyle HUAWEI P20, kaliteli portre fotoğraflarına imza atıyor.

HUAWEI P20, denizde ve plajda, yaz aylarının heyecanının kullanıcıyı sürüklediği her yerde kullanıma uygun yapısı ve ergonomik tasarımı ile kullanıcıların elinden düşürmeyeceği bir akıllı telefon. 3.400 mAh yüksek batarya kapasitesine sahip HUAWEI P20, özel bir fotoğrafçı gibi gün boyunca kullanıcılarının en güzel anılarını, en iyi görsellikle ölümsüzleştirmek için hazır.

Siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri ile her tarza hitap edebilen HUAWEI P20 akıllı telefon, 3.999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatı ile yaz heyecanını göz alıcı fotoğraflar eşliğinde yaşamak isteyenlerin beğenisine sunuluyor.