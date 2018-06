i-Life Digital Technology Türkiye pazarına giriyor

MEA bölgesinin en hızlı büyüyen PC şirketi i-Life Digital Technology, dağıtıcı iş ortağı olarak Arena Bilgisayar ve e-ticaret platformu Hepsiburada ile işbirliği imzalayarak Türkiye tüketici elektroniği pazarına girdiğini duyurdu. Ultra ince dizüstü bilgisayarlar, 2’si 1 Arada ayrılabilir tabletler ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlar segmentlerinde MEA ve CIS bölgelerinde liderliğini kanıtlayan i-Life, Arena ve Hepsiburada’nın ülke çapındaki ağını kullanarak en çok tercih edilen ürünlerini Türkiye’deki tüketicilerle buluşturuyor.

i-Life’ın Türkiye’de piyasaya süreceği modeller arasında ultra ince dizüstü bilgisayar ZED AIR, kategorisindeki en ince dizüstü bilgisayar ZED AIR 3, taşınabilir ve dahili pile sahip Hepsi Bir Arada (All in One – AIO) bilgisayar ZED PC ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar ZED NOTE 11 yer alıyor. Tüm ürün gamı en üst seviye kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarlandı ve 700 ila 1300 lira arasında değişen fiyat etiketleriyle ilgi çekiyor.

43 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en hızlı büyüyen PC şirketlerinden i-Life, inovasyona verdiği değer ve her yıl elde ettiği muhteşem büyüme ile Microsoft tarafından “2017 Yılının Rekabetçi İş Ortağı” ve “2018 Yılının En Hızlı Büyüyen İş Ortağı” ödüllerinin sahibi oldu. i-Life’ın girişiyle birlikte Türkiye’de daha önce görülmemiş şekilde bütçe dostu dizüstü bilgisayar ailesi tüketicilerle buluşuyor.

i-Life ürünlerini incelemek için www.hepsiburada.com adresini kullanabilir, hakkında daha fazla bilgi için www.i-life.us adresine girebilirsiniz.