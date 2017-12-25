İnceleme: Alcatel A5 LED

Alcatel’in eğlenceli özellikleri ile fark yaratan yeni akıllı telefonu A5 LED’i inceledik. A5 LED’in diğer telefonlardan ayrılan en “havalı” özelliği, değiştirilebilir arka kapağında müziğin, hatta telefon melodisinin ritmine göre hareket eden LED ışıkları… Ayrıca telefonu, kıyafetleriniz veya ev/iş dekorunuzla uyumlu hale getiren Colour Catcher teknoloji de dikkat çekiyor. Alcatel A5 LED, uygun fiyatlı ve güçlü bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ancak A5 LED modelini sadece uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkarırsak sanırım telefona biraz haksızlık etmiş oluruz. Günümüzde moda algısı kullandığımız teknolojik ürünleri de etkiliyor. Örneğin giydiğimiz kıyafete göre akıllı saatimizin kordonunu değiştirmek istiyoruz ya da kullandığımız telefonun koruma kılıfını… Esasında A5 LED yeni bir moda algısı yaratıyor. Telefonunuzu dolabınızdaki parçalara uydurmanız, Alcatel A5 LED’in Colour-Catcher teknolojisiyle artık mümkün. Alcatel A5 LED ile sokak stilinden moda haftasındaki podyuma kadar gardrobunuzla uyum sağlayabiliyor. Stilinize göre de dizayn edilebilen telefon temaları ve LED ışıkları ile tarzınızı ortaya çıkarmanız artık çok daha kolay.

Alcatel A5 LED’in 5 milyon piksellik (yazılımla 8MP) ön kamerası ve geliştirilmiş ön flaş özelliğiyle özçekimleriniz az ışıkta bile güzel çıkıyor. Ayrıca 13 milyon piksel arka kamera, geniş f/2.0 diyafram açıklığı ve gerçek zamanlı düzenleme özellikleriyle sosyal medya paylaşımlarınızı kolayca ve kaliteli bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. Üstelik filtreleme, Yüz Şovu ve Anında Kolaj gibi eğlenceli özellikleriyle fotoğraflarınızı size özel kılarak renklendirebilirsiniz.

Alcatel A5 LED, en sevdiğiniz melodiler ve şarkılarla katıldığınız her etkinliği müzikal bir ışık gösterisine çevirip aydınlatabilir. Cep telefonun arka kapağı, müziğin ritmine göre hareket edip renk değiştiriyor. Hatta gelen aramalardan mesajlara, alarmınızdan sosyal medya uyarılarınıza kadar tüm bildirimlerinizi farklı renklerde ışık gösterileriyle de süsleyebilirsiniz.

LED arka kapak satın altığınızda A5 LED kutusundan ücretsiz olarak çıkıyor. Ancak siz isterseniz standart metalik arka kapakla da kullanabilirsiniz.