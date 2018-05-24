İnceleme: Asus ProArt PA279Q Profesyonel Monitör 

Asus markası ülkemizde oldukça bilinen ve teknoloji ürünleri ile dünyada adını her geçen gün sağlamlaştıran bir firma. Asus markası altında notebook, tablet, cep telefonu, anakart, masa üstü bilgisayar, ağ – ses ürünleri, çevre birimleri, sunucu ve iş istasyonları gibi daha pek çok farklı ürün ailesi yer alıyor. Uzman olduğu bir diğer ürün grubu da monitörler… Oyunculardan tasarımcılara ve fotoğrafçılara kadar farklı alanlarda çözümler sunuyor. Biz de özellikle fotoğraf ve tasarım işleri ile uğraşanlar için önerilen, ProArt serisinde yer alan PA279Q profesyonel monitörü inceledik.

Günümüzde bir monitör almak için bakılacak o kadar çok özellik var ki, kafanızın karışmaması mümkün değil. Değişen teknolojiler, her gün eklenen yeni özellikler tüm teknoloji ürünleri gibi monitörlerin de farklı modellerde karşımıza çıkmasına neden oluyor. Pek çok firma bu yüzden tasarladığı ürünleri kimin için satışa sunduğunu açıkça belirtiyor.

ProArt PA279Q profesyonel monitör, 2560×1440 WQHD çözünürlüğe ve inç başına 109 piksele sahip 27 inç AH-IPS ekran olarak karşımıza çıkıyor. Monitörün rahat bir görüntüleme açısı için ergonomik eğme, kendi ekseni etrafında dönme, dik konuma getirme ve boy ayarları çok kullanışlı. Ayrıca bu monitörün DisplayPortı, HDMI ve Dual-link DVI ile altı USB 3.0 portu ve 9-in-1 kart okuyucusu bulunuyor. USB portları sayesinde pek çok farklı cihazı şarj etmeniz de mümkün.

Gerçek ve tutarlı renkler

Profesyonel olarak fotoğrafçılık yapanlar için gerçek ve tutarlı renkler vazgeçilmezdir. Bunun için oldukça yüksek rakamlar ödenerek alınan fotoğraf makineleri ve kaliteli objektifler, eğer bu görüntüleri doğru şekilde göreceğiniz bir monitöre sahip değilseniz boşa harcanmış demektir. ProArt PA279Q, %99 Adobe RGB renk alanı ile renk tutarlılığını garanti ediyor. Bu monitör, 99% Adobe RGB, 100% sRGB ve 120% NTSC ile fabrikada önceden kalibre edilerek kullanıcılara ulaşıyor. %99 Adobe RGB’nin geniş renk gamı sayesinde fotoğraflarda görünen renkler, sıradan bir sRGB renk alanının başaramayacağı bir özgünlük ve tutarlılıkla görünüyor.

PA279Q, bir milyarın üstünde görüntü rengi için 10 bit ekran rengi sunuyor ve doğal ton geçişleri sağlayan 14 bit dahili renk arama tablosunu (LUT) destekliyor.

Ekranda gördüğünüz renklerle, gerçek hayattaki renkler arasında oluşan farkı Delta E ölçümünde 2’nin altına indirecek şekilde önceden kalibre edilmiş olan PA279Q, renk girdilerini sağlıklı okuyor ve renk doğruluğu sunuyor.

Yeni nesil IPS ekran teknolojisi

ASUS PA279Q, renk doğruluğu ve daha fazla arka ışık iletimi sayesinde daha parlak görüntüler ile daha düşük güç tüketimi sağlayan AH-IPS (Advanced High-Performance In-Plane Switching) ekran teknolojisiyle donatılmış. PA279Q, daha kaliteli görüntü karşıtlığı için 100.000.000:1 ASUS Akıllı Kontrast Oranı ve 350cd/m² parlaklığa sahip.

6 bağımsız renk ayarı

Özelleştirilmiş ton ve doygunluk kontrolü sayesinde diğer renkleri etkilemeden altı rengi (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, eflatun ve sarı) bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

Sağlıklı gözler!

Asus monitörler, kullanılan Parlama Engelleyen (anti-glare) ekranları sayesinde çeşitli ışık kaynaklarıyla oluşan ekran yansımalarını azaltarak, daha iyi bir görüş deneyimi sağlar ve göz yorulmasını engeller.

Geleneksel monitörler saniyede yüzlerce kez titremektedir, bu titremeleri gözümüzle göremeyiz ancak etkilerini hissedebiliriz. Monitörlerdeki bu titremeler baş ağrısı, göz yorgunluğu, göz zorlanması vb. olumsuz sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Asus Flicker-Free teknolojisi, Akıllı Dinamik Arka Aydınlatma (ADAA) özelliği sayesinde titremeleri engelleyerek göz sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Kullanışlı tuşlar ve menü

PA279Q’nun ilk kullanımdan itibaren en beğendiğimiz yönlerinden biri kontrol tuşları oldu. Kontrol tuşları monitörün ön yüzeyinde bulunuyor. 5 yönlü gezinti tuşu, bir joystick gibi çalışarak QuickFit Virtual Scale işlevinin yanı sıra tüm OSD işlevlerine ve ayarlarına da erişim sağlıyor. PA279Q, sık kullanılan monitör ayarları için iki kısayol tuşu atanmasına imkan sağlıyor ve bu sayede tüm ekran üzerinde menü sistemini kullanma gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

Görüntü içinde görüntü ve yan yana görüntü

Asus’a özgü görüntü içinde görüntü (Picture-in-Picture/PIP) ve yan yana görüntü (Picture-by-Picture/PBP) yenilikleri ile kullanıcılar farklı sinyallerden gelen görüntüleri istedikleri biçimde izleyebilirler. PIP ile PBP, kullanıcıların farklı sinyallerden gelen görüntüleri izleyerek ses de dahil olmak üzere ana görüntü ile PIP kaynağı arasında kolayca geçiş yapabilmelerini sağlar.

Asus ProArt PA279Q bazı teknik özellikler:

Panel Boyutu: Geniş ekran 27.0″ (68.47cm) 16:9

Renk Doyumu: 99% (Adobe RGB), 100% (sRGB), 120% (NTSC)

Panel Türü: AH-IPS

Gerçek Çözünürlük: 2560×1440

Piksel Değeri: 0.233mm

Parlaklık (Max): 350 cd/㎡

ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 100000000:1

Görüş Açısı (CR≧10): 178°(H)/178°(V)

Tepki Süresi: 6ms (Griden Griye)

Ekran Renk Sayısı: 1073.7M (10bit)