İnceleme: BenQ SW2700PT 27″ 2K WQHD Monitör

Dünya monitör pazarının önemli oyuncularından biri olan BenQ’nun uzun süredir satışta olan ve yüksek renk doğruluğu konusunda kendisini kanıtlamış, profesyonel fotoğrafçı monitörü SW2700PT modelini inceledik.

Dünya monitör pazarının önemli oyuncularından biri olan BenQ’nun uzun süredir satışta olan ve yüksek renk doğruluğu konusunda kendisini kanıtlamış, profesyonel fotoğrafçı monitörü SW2700PT modelini inceledik. BenQ’nun profesyonel fotoğrafçılar ve tasarımcıları düşünerek geliştirdiği SW2700PT modeli 27 inç boyutunda. IPS teknolojisi ile %99 Adobe RGB özelliğe sahip olan monitör, 2560×1440 piksel QHD çözünürlük sunuyor.

Artırılmış netlik için, SW2700PT’nin ekranı inç başına 109 piksel ile 2560×1440 QHD çözünürlüğe sahiptir. Geliştirilmiş çözünürlüğe ek olarak, 1000: 1 kontrast oranıyla daha dinamik bir görüntüden, 5ms tepki süresiyle azaltılmış gecikme ve 1 milyar renge kadar destekle daha büyük bir renk paletinden faydalanırsınız. Monitörün arkasında bulunan DVI-DL, USB 3.0, HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 girişleri ile ister bir notebook isterseniz de masa üstü bilgisayarınıza kolayca bağlayabilirsiniz. Bir kez kurulduktan sonra, ekranı sezgisel OSD kontrolleriyle kolayca yapılandırabilirsiniz.

Gölgelik…

Pek çok fotoğrafçı, profesyonel monitörlerle çalışırken ortam ışığını engellemek, istenmeyen parlamaları azaltmak ve daha dengeli bir çalışma platformu sağlamak için monitörün üst ve yanlarına takılan gölgelik aparatını kullanır. Çevresel ışığı kontrol etmek için bazı monitörlerde opsiyonel olarak satılan bu aparat SW2700PT modeli ile birlikte geliyor.

Adobe RGB geniş renk alanı…

Özellikle doğru renk konusunda hassas işler üreten ve baskıya gönderdiği fotoğrafların sorunsuz bir şekilde çıkmasını isteyen profesyonel fotoğrafçıların incelemesi gereken BenQ SW2700PT modeli IPS teknolojisi ve %99 Adobe RGB geniş renk alanı ile dikkat çekiyor.

Monitör, yüksek çözünürlük değeri, %99 Adobe RGB özellikleri dışında donanım kalibrasyonu ile her koşulda doğru renkleri ayarlamanıza da imkan tanıyor. Beraberinde gelen Palet Master Element renk kalibrasyon yazılımı, gelişmiş siyah-beyaz modu, OSD denetleyici ve paketle birlikte gelen gölgelik aksesuarı da öne çıkan özellikler arasında…

Donanımsal renk kalibrasyonu

Fotoğrafçı ve tasarımcı monitörleri için donanımsal renk kalibrasyon özelliği olmazsa olmazların başında gelir. Donanım kalibrasyonu, grafik kartı çıkış verilerini değiştirmeden görüntü işleme çipini monitörde ayarlamanıza olanak tanır. Görüntüleri, grafik ayarlarından etkilenmeden orijinal kopyaları ile tutarlı tutar. Palet Master Element yazılımı ve bir kalibrasyon cihazı kullanılarak, monitörün renk performansını en uygun şekilde ayarlayabilir ve sorunsuzca koruyabilirsiniz.

14-Bit 3D LUT ve Delta E≤2

14 bit 3D arama tablosu (LUT), RGB renk karıştırma doğruluğunu geliştirir ve bu da gelişmiş renk üretimi sağlar. Hem Adobe RGB hem de sRGB renk alanlarında delta E≤2’ye sahip olmak, orijinal görüntünün en doğru görünümünü sağlar.

OSD Denetleyici

OSD denetleyicisi, her biri fotoğraf düzenleme, eğlence veya web gezinti gibi özelleştirilmiş bir ekran moduna ayarlanan üç adet ön ayar düğmeli bir uzaktan kumanda. Bu, diğer ayarlardan geçmeden ön ayarlar arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. OSD kontrol cihazı ayrıca hızlı OSD navigasyon ve ayarı için de kullanılabiliyor.

Sonuç

BenQ SW2700PT 27” 2K WQHD profesyonel monitörü, özellikle baskıya iş gönderen fotoğrafçıların incelemesi gereken bir ürün. Doğru ve tutarlı renk yönetimi, donanımsal kalibrasyon özelliği, mükemmel ton geçişleri, endüstri standartlarını karşılayan diğer özellikleri ile verdiğiniz parayı hakkedecek bir monitör…

http://www.benq.com.tr/