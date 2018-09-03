İnceleme: Canon EOS M50

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon’un bir süre önce piyasaya sunduğu gelişmiş aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 modelini inceledik. Gövde tasarımı ve gelişmiş teknik özellikleri ile fotoğraf severler için iddialı bir model olan EOS M50, 4K video çekim, değişken açılı dokunmatik ekran ve en yeni görüntü işlemcilerinden DIGIC 8 ile birlikte geliyor.

24MP CMOS Sensör

EOS M50, kendi içeriğini kaliteli bir şekilde üretmeye çalışan sosyal medya tutkunlarının da gözdesi durumunda… Öncelikle EOS M50 modelinin öne çıkan bazı teknik özelliklerine bir göz atalım. Makine, düşük ışık şartlarında da net ve kaliteli sonuçlar veren APS-C boyutunda 24 milyon piksellik CMOS sensöre sahip. 10 kare/sn sürekli çekim hızı da makinenin diğer dikkat çeken özelliklerinden… Ayrıca artık bu tür makinelerde olmazsa olmazlardan Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı özellikleri de beraberinde geliyor.

4K Video imkanı

Canon, EOS M50 modeliyle birlikte bir fotoğraf makinesinde ilk kez kendi ürettiği son DIGIC 8 görüntü işlemcisini kullanıyor. Yeni işlemci fotoğraf makinesinin işlevini güçlendiriyor. Örneğin: 4K video kaydı, 4K zaman aşımlı kayıt ve 4K videolardan 4K fotoğraf kareleri alma; yüksek sürekli çekim hızı ve düşük ışık altında dahi net görüntüler elde edilmesini sağlayan standart maksimum 25.600 ISO hızı sunuyor. DIGIC 8 görüntü işlemcisi doğrudan fotoğraf makinesinde paylaşıma hazır hale getirilen üstün kaliteli görüntüler için otomatik odaklanma, “Otomatik Işık İyileştirici”, “Dijital Lens İyileştirici” ve “Vurgulu Ton Önceliği” özelliklerini kapsayan başka birçok iyileştirme de sunuyor.

Ergonomik gövde tasarımı

Makinenin gövde tasarımı ve ağırlığı gayet ideal. Şahsi fikrim, eğer aynasız bir makine kullanıyorsanız her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir boyutta olmalı… EOS M50’de kolayca çantanızda taşıyabileceğiniz, hem üstün teknik özellikleri hem de boyutu ile sizi memnun edebilecek bir fotoğraf makinesi.

EOS M50 küçük boyutuna rağmen ergonomik bir şekilde elde rahatça tutulabiliyor. Elektronik vizörü büyük olduğu için klasik optik vizöre alışkın olanlar bile sıkıntı duymadan kullanabilirler. Değişken açılı dokunmatik ekranı ise özellikle vlog çekimleri yapabilmenizi sağlıyor. Dokunmatik ekran becerilerinin iyileştirilmesi, dokunma ve sürükleme ile AF özelliğinin kullanılmasını sağlayarak, kullanıcının gözünü vizörden ayırmadan sezgisel ve sorunsuz bir şekilde otomatik odaklanma noktası ayarı yapabilmesine de izin veriyor.

EOS M50, yeni CR3 14-bit RAW dosya formatının kullanıldığı ilk fotoğraf makinesi olduğu gibi, tam çözünürlüklü F_RAW dosyalar üreten ve aynı zamanda standart RAW dosyalara kıyasla dosya boyutundan yaklaşık %30-40 kazandıran yeni bir C-RAW seçeneği kullanıyor. Bu yeni özellikler hafıza kartında depolanabilecek görüntü sayısını artırırken RAW görüntülerin sunduğu esnekliğin korunmasını da sağlıyor.

Bağlantı imkanları…

Canon EOS M50, iOS ve Android cihazlara yönelik ücretsiz olarak sunulan Canon Camera Connect uygulaması ile akıllı cihazlarla kolayca entegre edilebiliyor. Sosyal medya siteleriyle kolay paylaşım için fotoğraf ve videolar fotoğraf makinesinden akıllı cihazlara otomatik olarak aktarılıyor. Ayrıca içerik, Canon Irista’da bulut ortamında saklanabiliyor veya Canon’un Image Transfer Utility 2 uygulaması kurularak bir PC veya Mac ile otomatik ve kablosuz bir şekilde eşitlenebiliyor.

EOS M50’nin Canon’un geniş yelpazedeki kompakt ve kaliteli EF-M lensleriyle uyumlu olması, kullanıcıların kendi ideal kompakt sistemlerini oluşturmalarına olanak tanıyor. Ayrıca EOS M50 fotoğraf makinesi, Montaj Adaptörü EF-EOS M aracılığıyla 80’den fazla EF ve EF-S değiştirilebilir Canon lensiyle uyumlu olarak çalışabiliyor.

Fotoğraf makinesinin aksesuar kızağı donanımı, Canon’un Speedlite flaşlarının kolayca bağlanmasını sağlarken, 3,5 mm mikrofon girişine Canon’un Yönlü Stereo Mikrofon DM-E1’i gibi özel bir mikrofon bağlanarak yüksek kaliteli ses kaydı yapılmasını da sağlıyor.