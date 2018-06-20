İnceleme: Epson XP-15000

Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli yazıcı çözümleri sunan Epson’un hem kablosuz hem de A3+ baskı imkanı veren yeni yazıcısı XP-15000 modelini inceledik.

Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli yazıcı çözümleri sunan Epson’un hem kablosuz hem de A3+ baskı imkanı veren yeni yazıcısı XP-15000 modelini inceledik.

XP-15000 son derece küçük boyutları ile dikkat çeken bir fotoğraf yazıcısı. Genellikle küçük boyutlu olduğu için tercih edilen A4 boyutu yazıcılardan az bir farkla daha büyük olan bu model artık ev ortamında da A3+ boyutta baskı alınmasına imkan sağlıyor. Az yer kaplamasının yanı sıra gelişmiş ve uzun ömürlü mürekkep setiyle de yüksek kalitede fotoğraflar basılmasına imkan tanıyor.

Yeni gri ve kırmızı mürekkep

Bu kompakt boyutlu A3+ baskı alınabilen yeni yazıcı altı renkli Claria Photo HD mürekkep seti kullanıyor. Mürekkep setindeki yeni gri ve kırmızı daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Yeni gri ile siyah beyaz baskıda gölgeler ve vurgular daha pürüzsüz tonlamalarla elde edilebilirken, yeni kırmızı mürekkeple daha gerçekçi ve canlı renklerle sonuç alınıyor.

Epson çeşitli test ortamlarında elde ettiği sonuçlara dayanarak, yeni mürekkepleriyle basılıp doğru koşullarda saklanan bir fotoğrafın 300 yıla kadar dayanması mümkün. Bu süre, baskı bir fotoğrafın ömrünün hayal ettiğimizden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Halbuki dijital ortamda sakladığımız fotoğrafların ömrü konusunda daha büyük sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum.

Epson XP-15000 ile farklı boyut ve kalınlıktaki fotoğraf kağıtlarına da baskı alınabiliyor. Esasında sadece fotoğraf kağıtları değil, kartlar, CD’ler ve DVD’ler de dahil olmak üzere birçok farklı materyale baskı almak mümkün.

Kullanıcı dostu özellikler

Kolay navigasyon sağlayan 6,1 cm LCD ekran, motorlu çıkış tepsisi ve kolaylık sağlayan otomatik açılma gibi pek çok kullanıcı dostu özellik bu modelde yer alıyor. Fotoğrafın yanı sıra normal doküman baskısı için de A4 otomatik çift taraflı baskı avantajı sunan XP-15000, günlük ofis çalışmalarını da kolaylaştırıyor.

İşlevsel baskı seçenekleri

Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ücretsiz indirilebilen Epson iPrint, Epson Creative Print ve Epson E-mail Print uygulamalarıyla istenilen fotoğraf ya da belge her yerden mobil olarak basılabilir. Epson Creative Print ile Facebook fotoğraflarını doğrudan basmak, tebrik kartları oluşturmak, fotoğrafları boyama kitabı şablonuna dönüştürmek gibi birçok keyifli seçenek kullanıcılarla buluşuyor.

Epson Expression Photo HD XP-15000 Temel Özellikler: