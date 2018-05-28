İnceleme: Hasselblad True Zoom

Hasselblad True Zoom modülü akıllı telefonun arka kısmına hızlıca takılarak kullanılıyor. Takılması manyetik olduğu için hiçbir zorluk yaşanmıyor ve telefon açıldığında anında çalışmaya başlıyor.

Lenovo tüm dünyada ilgi uyandıran Moto Z modellerini ve aksesuarlarını Türkiye’de de bir süredir satıyor. Kullanıcıların Moto Z model akıllı telefonlarını farklı aksesuarlarla geliştirmelerine imkan tanıyan “Moto Mod”lar ise oldukça ilginç ürünler… Biz de Moto Mod ürün ailesi içerisinde yer alan Hasselblad True Zoom modelini biraz geç de olsa inceleyebildik.

Moto Z akıllı telefon modelleri ile çalışan Moto Mod’lar, yenilikçi manyetik sistemi ile telefonun arka kısmına kolayca takılabiliyor ve anında kullanıma hazır hale geliyor. Pek çok farklı Moto Mod bulunuyor. Moto insta-share projektör, JBL SoundBoost hoparlör, Gamepad, TurboPower pack gibi…

Hasselblad True Zoom modülü akıllı telefonun arka kısmına hızlıca takılarak kullanılıyor. Takılması manyetik olduğu için hiçbir zorluk yaşanmıyor ve telefon açıldığında anında çalışmaya başlıyor. Yani bağlantı ya da diğer ayarlarla sizi uğraştırmıyor. Tabi telefonun kalınlığı bu modül takılınca bir hayli artmış oluyor.

Hasselblad True Zoom modülü esasında akıllı telefonunuzdan ayrı bir dijital fotoğraf makinesi olarak düşünülebilir. Ancak mutlaka akıllı telefonla birlikte kullanılabiliyor. Hasselblad True Zoom, 12 milyon pikselik CMOS sensöre sahip ve sensör büyüklüğü 1/2.3 inç. Ürünün en önemli özelliği ise 10x optik zoom yapabilmesi. Böylece akıllı telefonlarıyla (Moto Z ailesi) fotoğraf çekenler bu aksesuarı kullanarak 10x optik zoom yapabiliyor. Diyafram aralığı ise biraz yüksek sayılabilir; f/3.5-f/6.5…

Objektifin odak uzaklığı 25-250mm (35mm eşdeğeri) arasında. Hasselblad True Zoom’un mobil fotoğrafçılığa meraklı kullanıcıları kendisine çekebilecek bir diğer özelliği ise fiziksel bir deklanşöre ve zoom kontrolüne sahip olması. 10x optik zoom değerinde çekim yaparken hafif titremeler ve düşük enstantane değeri fotoğraflarınızın netsiz çıkmasına sebep olabiliyor. Ayrıca 10x optik zoom değerinde hafif bir kalite kaybı da yaşanabiliyor.

Hasselblad True Zoom, RAW formatında da çekim yapabiliyor. Ücretsiz olarak sunulan Hasselblad Phocus yazılımıyla fotoğraflarınızı yeniden düzenleyip yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek ve kolayca paylaşmak mümkün.

Görüntü stabilizasyonu olarak fotoğrafta OIS, video da ise EIS kullanılıyor. ISO aralığı 100-3200 arasında… Çekim modları olarak fotoğraf, panorama, video, profesyonel, gece manzara, gece portre, spor, gündüz manzara, arkadan aydınlatmalı portre seçilebiliyor. Profesyonel mod, odaklama, beyaz dengesi, deklanşör hızı, ISO, pozlama gibi ayarları yapabilmenize imkan tanıyor. Ayrıca güçlü Xenon flaşı ile gece ve loş ışık ortamlarında yapılan çekimler biraz daha canlı çıkıyor.