İnceleme: Honor 9 Lite

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Honor’un yakın zamanda ülkemizde de satılmaya başlanan ve bir hayli ilgi gören Honor 9 Lite modelini inceledik.

Dış görünümü ve tasarımı ile dikkat çeken Honor 9 Lite, ön ve arka yüzdeki toplam dört kamerası ve FullView HD ekranı ile uygun bir fiyatla Türk tüketicilerinin karşısına çıkıyor.

Honor 9 Lite, standart 5,2 inç ekranlık gövdesine 5,65 inç uçtan uca FullView HD ekran sığdırmayı başarıyor. İçerisindeki ultra hızlı 16 nm, sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan Honor 9 Lite, 3 GB bellek ve 32 GB depolama seçeneği ile geliyor.

Dört kamera…

Ön ve arka yüzde toplam dört kamera taşıyan Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile çarpıcı bir görünüme sahip. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi ile zarafeti temsil eden telefonun ön ve arka yüzündeki çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar, her anı net bir şekilde yakalamanıza imkan tanıyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie’leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.

Selfie severler bayılacak!

Honor 9 Lite modeli ile ön kamerayı kullanarak selfie çekimlerinde daha fazla seçenek sunuluyor. Portre modunu ve daha sonra bokeh efektini seçerek istediğiniz etkiyi verebileceğiniz selfi fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Tabi “Güzellik Seviyesi” özelliği ile cildinizi pürüzsüzleştirebilir ve en iyi görünümü de seçebilirsiniz.

Ön kamerada “jest kontrolü” ile elinizi sallayarak 2 saniyelik geri sayım ile kolayca selfie’ler çekebilmeniz de mümkün.

Portre modu ve bokeh efektini arka kamera ile yapacağınız çekimlerde de kullanabilirsiniz. Bokeh efektini ışık şartlarına ve arka planın durumuna göre fazla abartmamak gerekiyor.

HDR modu ile ters ışıkta bile yapılan çekimlerde güçlü bir algoritma kullanılıyor ve göze hoş gelen, çoğu yerde abartı olmayan sonuçlar sağlanıyor.

Çoklu işlem deneyimi

FullView ekran cihazın tek tuşla ekranı ikiye bölme işlevini daha verimli hale getiriyor. Böylece telefonda bir iş yaparken arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz.

Aktif bildirimleri gördüğünüzde çoklu ekran simgesine dokunarak bu işlevi etkinleştirebilirsiniz. Özellik, SMS, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter ve Google Chrome gibi uygulamaları destekliyor.

Gece Siyahı, Safir Mavisi ve Buzul Grisi renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite, 1.299 TL (web) – 1.499 TL (mağaza) fiyat seçeneği ile satılıyor.

Honor 9 Lite Teknik Özellikler: