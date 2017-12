İnceleme: HP Sprocket

Günümüzde çoğu insan cebindeki akıllı telefonlarla fotoğraf çekmeyi tercih ediyor. Gelişen cep telefonu kameraları da pek çok konuda kullanıcıları memnun edebiliyor. Ancak çoğu zaman çekilen fotoğrafların hemen hepsi dijital ortamda kalıyor ya da çeşitli sebeplerle kaybolup gidiyor.

Baskı konusunda uzman firmalardan biri olan HP, akıllı telefonunuzdan anında baskı alabileceğiniz yeni bir mini fotoğraf yazıcısı olan Sprocket’i satışa sundu. Biz de bu mini yazıcıyı inceledik. HP Sprocket, fotoğraf severlerin akıllı telefonları ya da tabletlerinden bluetooth bağlantısı ile her yerden 5×7.6cm’lık fotoğraf basmalarına imkan tanıyor. HP Sprocket boyut olarak neredeyse bir avuç içerisine sığacak kadar küçük bir yazıcı. Kutusunu ilk açtığınızda sanki birkaç parçası daha olmalıymış gibi hissediyorsunuz. Bu küçük boyutu sayesinde her yere kolayca taşınabilen mini yazıcının uygulamasını (HP Sprocket App – iOS/Android) indirip baskıya hazır hale gelmesi sadece birkaç dakika alıyor. İçerisine 10 adet kağıt sığıyor. Kullanılan fotoğraf kağıtlarının paketleri iki adet onarlık kağıttan oluşuyor. 20 adet kağıdın fiyatı 49TL. HP Sprocket’in satış fiyatı ise yaklaşık 499TL. Ürünün hem kağıdının hem de kendisinin fiyatının pek ucuz olmadığını söylemek gerek. Böyle bir yazıcının çok daha uygun fiyatlı olmasını beklerdik. Baskı yapılacak fotoğraf seçildiğinde istenirse çeşitli filtreler, çerçeveler ve metinler de eklenebiliyor. Baskısı alınan fotoğraflar ise kağıdın yapışkanlı arka yüzü sayesinde arzu edilen her yerde süsleme ve dekorasyon amaçlı da kullanılabiliyor. HP Sprocket kompakt boyutu, şarj edilebilir pili, hızlı fotoğraf baskısı konusunda ilginç bir ürün. Eğer bu mini yazıcıyı beğenip, satın almak isterseniz fotoğraf kalitesi konusunda beklentilerinizi biraz düşürmenizi tavsiye edebiliriz.