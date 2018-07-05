İnceleme: Huawei P20 Pro

Özellikle yapay zekanın gelişmiş teknolojisine sahip kameralarıyla ve yüksek çözünürlük değeri ile mobil fotoğrafçılık alanına yeni bir soluk getiren Huawei P20 Pro’yu sizler için inceledik.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei, Leica işbirliği ile geliştirdiği P20 Pro modeli ile fotoğraf severlerin oldukça dikkatini çekti. Özellikle yapay zekanın gelişmiş teknolojisine sahip kameralarıyla ve yüksek çözünürlük değeri ile mobil fotoğrafçılık alanına yeni bir soluk getiren Huawei P20 Pro’yu sizler için inceledik.

Öncelikle Huawei P20 Pro’nun öne çıkan kamera özelliklerine bakalım:

* 1/1.7” sensör boyutu (40MP kamera için)

* RGB (40MP-f/1.8), Monochrome (20MP-f/1.6) ve Telefoto (8MP-f/2.4)

* 24MP f/2 ön kamera

* Kaliteli düşük ışık performansı

* 3x optik zoom (80mm eşdeğeri)

* ISO 102400

* Düşük deklanşör gecikme süresi

* Hızlı AF

* 3D portre ışığı

* 960fps süper yavaş çekim

* Yapay zeka

Yukarıda saydığımız bu özellikler farkındaysanız akıllı bir cep telefonu için oldukça dikkat çekici… Bu yüzden Huawei, P20 Pro’nun bütün iletişim çalışmalarında profesyonel kalitede fotoğrafçılık konusuna vurgu yapıyor. Leica ile yapılan işbirliği P20 Pro’da da devam ediyor. Leica uzmanlığı ile tasarlanan yeni arka kameralar, 40MP (27mm-f/1.8) renkli, 20MP (27mm-f/1.6) siyah-beyaz ve 8MP (80mm-f/2.4) telefoto özelliğe sahip.

Siyah-beyaz başarısı…

Beni şaşırtan ise daha önceki modellerde de gördüğümüz siyah-beyaz fotoğraf çeken kamerası oldu. Leica ile ilk işbirliği yapılan P9 modelinde de sadece siyah-beyaz fotoğraflar çeken ayrı kamerayı oldukça başarılı bulmuştum. Bu modelde de siyah-beyaz fotoğraf çeken kamera oldukça gelişmiş. 20 milyon piksel çözünürlükte çok hoş tonlara sahip, siyahta da detay alabileceğiniz fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Siyah-beyaz kamera 27mm eşdeğerinde odak uzaklığına sahip.

40MP çözünürlük, 3x optik zoom

40 milyon piksel çözünürlük değeri bir cep telefonu için oldukça iddialı. Gerçi ilk defa bir cep telefonu kamerasında bu yüksek çözünürlüğü görmüyoruz. Hatırlarsanız Nokia 808 modelinde 41 milyon piksellik çözünürlük sunuyordu. P20 Pro’daki bu yüksek çözünürlük değeri ile fotoğraflar çektiğinizde oldukça büyük boyutlu baskılar da yapabilirsiniz. P20 Pro ile 3x optik zoom yapabiliyorsunuz. Ancak bunu 40MP modunda yapmanıza izin verilmiyor. Çözünürlük değerini 10MP olarak seçerseniz optik 3x, yazılımla da 5x hibrit zoom yapılabiliyor.

İleri Düzey Yapay Zeka

P20 Pro’yu dilerseniz tam otomatik çekim modunda kullanabilirsiniz. Bu model 19 tematik program ile örneğin gece veya karda çekim yapmak için tüm uygun koşulları otomatik olarak sağlıyor. Bu hazır parametrelerden oluşan setler, yiyecekler, dans eden insanlar, manzaralar, gün batımı, çiçekler veya hayvanlar olabilir. Tanımlanan kategoriler şunlar: kedi, yiyecek, grup, doğal renkler, yakın çekim, gece çekimi, metin, yeşillik, portre, köpek, havai fişek, mavi gökyüzü, çiçekler, sahne, belge, gün batımı, kar, şelale ve plaj.

Kısaca P20 Pro’nun kameraları ne fotoğrafı çektiğinizi anlıyor ve ona göre tüm ayarları çok hızlı bir şekilde yapıyor. Bazen yapay zeka istemediğiniz düzenlemeler de yapabiliyor. Örneğin biz ağaçlıklı bir ortamda çekim yaparken anında mekan tanımlandı ve yeşil ton çok baskın ve yüksek satürasyonlu bir şekilde ayarlandı. Eğer bu yapılan işlem hoşunuza gitmiyorsa otomatik ayarlanan bu çekim modunu iptal edebiliyorsunuz.

Huawei P20 Pro’daki yapay zeka nesneleri, sahneyi, aydınlığı ve boyutu gerçek zamanlı olarak tanıyarak ve tüm parametreleri ayarlayarak anı yakalıyor. Bu sanal asistan, fotoğraf çekilirken nesnelerin tam olarak nerede olacağına odaklanarak, hareketlerini tahmin edebiliyor.

Su geçirmez tasarım

P20 Pro zor koşullarda da kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Yoğun yağmur altında bile korkmadan fotoğraf çekilebilir. Aynı zamanda tozlu ve kumlu ortamlarda da sorun çıkarmayacağı belirtiliyor ki tüm bunlar telefonun sağlam yapısını gösteriyor.

ISO 102400 ve daha büyük sensör boyutu

Şaka gibi, ancak P20 Pro modelinde en yüksek ISO değeri ISO 102400. Piyasadaki kamera özellikleri en iddialı iPhone X ve Samsung S9+ modellerinde ise en yüksek ISO değeri sadece 6400. P20 Pro gece çekimlerinde hem büyük sensörün hem de yüksek ISO değerinin hakkını veriyor.

Huawei P20 Pro’da sensör boyutu 1/1.7” (40MP kamerada), iPhone X 1/2.9” ve Samsung S9+ 1/2.55” sensör boyutlarına sahip.

Etkili arka planlar…

P20 Pro modelinde çok kolay ve etkileyici arka planı bulanıklaştırma efekti (bokeh) elde edilebiliyor. Bu özelliği de ilk defa P9 modelinde kullanan Huawei, P20 Pro’da yapay zeka kullanımı ile bir adım öne çıkıyor. Rakip telefon üreticilerinin aksine P20 Pro’da arka plan bulanıklaştırma efekti diyafram değerleri kullanılarak yapılıyor. Tabi ağaçlıklı ve parçalı ışıklı ortamlarda ön plandaki konuyu arkadan ayırırken bazen ufak hatalar da olmuyor değil.



960fps süper yavaş çekim

Huawei P20 Pro, 960fps’de süper yavaş çekim yapabiliyor. Bu süper ağır kayıt modunda sürekli bir hareketi çekmek çok daha kolay. Ancak, örneğin bir yumurtanın masaya düşüşünü ve kırılmasını çekmek istiyorsanız biraz deneme yapmanız ve bir kişi yumurtayı bırakırken diğerinin kayıt düğmesine basması gerekiyor. Zor olan ise bu iki işlemin eşzamanlı yapılması…

Bu modelde ilginç bir diğer özellikte, süper hızlı çekim moduyla, ses tuşuna iki kez basıldığında görüntüyü 0.3 saniye gibi kısa bir sürede yakalayabilmesi. Mesela çok ilginç bir konu gördünüz ve telefonunuz kapalı iken tahmini bir kadraj yapıp ses tuşuna iki kez bastığınızda 0.3 saniye gibi bir hızla fotoğrafı çekmiş oluyorsunuz.

Yavaşlamayan sistem

En hızlı telefonlarda bile uygulamaları yükleyip kaldırınca bellek dolmaya başlıyor ve sistem yavaşlamaya başlıyor. Ancak Huawei mühendisleri bu problemi yapay zekayı kullanarak çözmüş. Yapay zeka algoritmaları hangi uygulamaları nerede, ne zaman ve ne kadar kullandığınızı öğreniyor. Öğrenmiş olduğu bu verileri kullanarak ise telefonu ihtiyacınıza göre uyarlayarak ne zaman ve ne kadar ihtiyaç duyacağınızı tahmin ediyor ve tam ihtiyaç duyduğunuz anda kullanıma hazır bir hale getiriyor. Yapay zeka, telefon içerisinde kullanılmayan uygulamaları ve özellikleri kapatarak telefonun daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Bu akıllı teknoloji, sisteminizi yavaşlatan uygulamaları temizleyip, telefonunuzu en iyi şekilde koruyabilir. Tüm bunlar, telefonun arka planında siz farkında olmadan gerçekleşiyor ve en önemlisi telefonunuzun bakım derdinden sizi kurtarıyor.

Uzun Batarya Ömrü

Huawei P20 Pro, 4000 mAh batarya ve enerji açısından verimli bileşenlerin kullanımının yanı sıra telefondaki her şeyi kontrol eden yapay zeka teknolojisi ile iyi bir performans gösteriyor. Enerjinin nerede saklanacağına karar veriyor, davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı biliyor, hangi uygulamaların sonlandırılacağını anlıyor. Örneğin evinizden uzaktasınız ve Wi-Fi’ye ihtiyacınız olmayacağını tahmin ediyor.