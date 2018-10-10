İnceleme: Kingston Canvas React 64GB

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

İlk kullandığım hafıza kartı, çözünürlüğü bir milyon piksel bile olmayan dijital fotoğraf makinesindeki 8MB’lık bir karttı. Bu karta sadece 10 adet fotoğraf çekilebiliyordu. Durumu siz düşünün! Sonraki yıllarda da durum pek iç açıcı değildi esasında… 2005 yılında Kuzey Pakistan’a yaptığım gezi sırasında yanımda sadece bir iki tane 1GB’lık ve 512MB’lık hafıza kartları vardı. Akşamları mutlaka bu kartları bilgisayara aktarmak ve boşaltmak gerekiyordu. Sonra ne olduysa oldu, esasında ne olduğunu hepimiz biliyoruz da… Teknoloji son hızla ilerledi ve öncelikle hafıza kartlarının fiyatları çok hızlı bir şekilde düştü, kapasiteler inanılmaz yükseldi. Şu anda sanırım hiç kimse 4-8GB’lık hafıza kartları kullanmıyordur 32GB ya da 64GB’lık kartlar dururken… Ben de genellikle seyahatlerimde 32GB ya da 64GB’lık hafıza kartlarını kullanmaya çalışıyorum. Esasında 256GB’lık bir microSD kartım var. Ancak kullanmaya korkuyorum açıkçası. Düşünsenize 10 günlük bir fotoğraf gezinizde çektiğiniz tüm fotoğraflar ve videolar tek bir hafıza kartında… Bana biraz riskli geliyor doğrusu.

Kingston Canvas React 64GB’ı Kuzey Kore’de test ettim

Lafı biraz uzattık bu arada… Bu yazımın esas konusu, geçtiğimiz aylarda yaptığım Çin ve Kuzey Kore gezisinde kullandığım ve test ettiğim Kingston Canvas React 64GB’lık SD hafıza kartları. Kingston’un yeni hafıza kartı serisi Canvas içerisinde yer alan React ürün ailesi, 4K video çekimleri ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf makineleri için tasarlanmış. 4K video çekimlerini destekleyen ve seri halde yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekildiğinde sizi yarı yolda bırakmayacak bir hafıza kartı serisi Canvas React.

Ben bu gezim esnasında Kingston Canvas React 64GB’lık kartları denedim. Yeri geldiğinde çok ilginç bir konu varsa seri çekim yapmaktan kaçınmadım. Çünkü özellikle Kuzey Kore’de her şeyin fotoğrafını çekmenize izin verilmiyor ya da otobüsün içerisinden çekim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Otobüsle bir yerden başka bir yere giderken, gördüğüm epey ilginç konuyu seri modda arka arkaya onlarca fotoğraf çekerek yakalamaya çalıştım. Bu gerçekten zor bir iş… Ancak yapabileceğim tek şey buydu. Sonuç olarak seri modda yaptığım çekimlerde bu hafıza kartı hiçbir sorun çıkarmadı. Çoğu zaman da yüksek çözünürlükle hem RAW hem JPEG aynı anda kayıt yaptım. Kısaca Canvas React serisi yüksek hız ve yüksek çözünürlüklü kayıt konusunda benden tam puan aldı. 100MB/s okuma, 80MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-I U3 hızları sunan Canvas React serisi, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasitelerde satışa sunuluyor.

Uzun yıllardır Kingston hafıza kartları ile fotoğraf çekiyorum. Hız ve kapasite her zaman ilk önce düşünülse de bence en önemli konulardan biri güvenlik. Çektiğiniz fotoğrafların güvenli bir şekilde depolanması gerçekten çok önemli. Bugüne kadar ne sahada fotoğraf çekerken ne de daha sonrasında bozulan bir Kingston hafıza kartım olmadı. Canvas React hafıza kartlarında da ömür boyu garanti verilmesi firmanın ürünlerine ne kadar güvendiğini gösteriyor.