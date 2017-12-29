İnceleme: LaCie 2big 12TB Thunderbolt2

Bu yazımda size profesyonel fotoğrafçılar tarafından en çok tercih edilen hard disklerden biri olan LaCie 2big 12TB Thunderbolt2 ürününden bahsedeceğim.

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Uzun süredir pek çok farklı ortamda fotoğrafçılar için depolama çözümlerini anlatıp duruyorum. Eminim bu anlattıklarımdan pek çok fotoğrafçı arkadaşımız yararlanmıştır. Genel çözümlerden, problemlerden, yapılan hatalardan, yeni teknolojilerden ve önerilerimden bahsediyorum. Bu yazımda da size profesyonel fotoğrafçılar tarafından en çok tercih edilen hard disklerden biri olan LaCie 2big 12TB Thunderbolt2 ürününden bahsedeceğim.

Profesyonel fotoğrafçıların tercihi…

LaCie adını bu sıralar çokça duymaya başladığınızı biliyorum. Geçtiğimiz aylarda fotoğraf sektöründe yakından tanıdığınız Zoom İthalat, LaCie markasının da satışına başladı. Bilmeyenler için LaCie, dünyanın en büyük hard disk üreticilerinden Seagate’ın sahibi olduğu üst düzey bir marka. LaCie ürün yelpazesinde özellikle profesyonel fotoğrafçılar, gezginler ve video profesyonelleri için pek çok farklı çözüm bulunuyor. İncelediğimiz LaCie 2big 12TB Thunderbolt2, profesyonel seride yer alan ve içerisinde iki adet hard disk barındıran bir ürün. 2big Thunderbolt2 ürün ailesi 6TB ile 16TB arasında değişen kapasitelerde satın alınabiliyor. Sanırım pek çok fotoğrafçı için incelediğimiz 12TB’lık bir hard disk yeterli olacaktır. Tabi çokça video ve fotoğraf çekimi yapıyorsanız, daha fazla kapasiteye ihtiyacınız varsa o zaman bir üst segment, 40TB’a kadar kapasite sunan 5big Thunderbolt2 ürün ailesini inceleyebilirsiniz.

Hem MAC hem PC uyumlu

LaCie 2big 12TB Thunderbolt2, içerisinde iki adet 6TB 7200rpm sabit disk içeren bir model. Cihaz çift Thunderbolt2 bağlantısı nedeniyle MAC bilgisayarlar için çok daha uygun bir seçenek. Hard disk MAC için HFS+ olarak biçimlendirilmiş şekilde geliyor. Tabi ki bu hard diski Windows işletim sistemine sahip tüm bilgisayarlarda da USB 3.0 portundan bağlayıp sorunsuzca kullanabilirsiniz. Ancak veri aktarım ve okuma hızları asla Thunderbolt2 gibi yüksek olmayacaktır. Belki küçük dosya boyutlarında hız farkını anlamayabilirsiniz. Ancak yüksek verilerle uğraşıyorsanız size tavsiyem, bu cihazı mutlaka Thunderbolt bağlantısı olan bir bilgisayarla kullanmanız yönünde olacaktır. Unutmadan, cihazı Windows için kullanmak isterseniz yeniden formatlamanız gerekiyor.

RAID 0, RAID 1 ve JBOD kullanımı imkanı

Cihazın genel görüntüsünden zaten standart bir masa üstü hard diskle olan farkı kolayca anlaşılabilir. Bu ürün içerisinde biraz önce de yazdığım gibi iki adet 6TB’lık (7200rpm, 256MB cache) sabit disk bulunuyor. LaCie bu 2big’i RAID 1, RAID 0 ve JBOD’u sağlayan bir donanım desteğiyle sunuyor. RAID 0 modunda, satın aldığınız 12TB’lık bu ürünü 12TB olarak kullanabilir ve yüksek hız performansı sağlayabilirsiniz. RAID 0 modunda 420MB/s okuma ve 320MB/s yazma hızına ulaşabilirsiniz. RAID 1 modunda ise 12TB’lık bu ürünü 6TB olarak kullanıp verilerinizin yedeğinin otomatik olarak içerisindeki diğer 6TB’lık sabit diske yazılmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumda verilerinizin güvenliğini bir kat daha artırmış olursunuz. Eğer iki sabit diskten biri arızalanırsa veri kaybı yaşamadan bozulan sabit diski yenisi ile kolayca değiştirip, çalışmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Buna ek olarak LaCie 2big, JBOD’u desteklemekte ve her bir diski bağımsız olarak kullanmanıza da izin vermekte.

Şık tasarım ve sessiz soğutma

Bir sabit diskin tasarımı beni ilgilendirmez diyebilirsiniz. Ancak LaCie 2.5” ürünlerinde olduğu gibi 3.5” profesyonel ürünlerinde de tasarıma çok önem veriyor. LaCie 2big 12TB Thunderbolt2 ürünü de dış tasarımı ve malzeme kalitesi açısından verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. Dahili, sessiz fanı (Noctua NF-A6x25 FLX Fan) çalışma ortamınızda rahatsızlık vermeden çalışıyor. 7/24 çalışma esasına göre geliştirilen bu ürünlerin aşırı ısınmaması çok önemli…

Yazılım

Profesyonel yedekleme yazılımı paketi ve Time Machine, Windows Backup ile uyumluluk içinde olan LaCie 2big, güvenli yedekleme için ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor. Yazılım oldukça gelişmiş olmasına rağmen, ara yüzü sade ve kolay anlaşılır. Ayrıca, AES 256-bit şifreleme ile yetkisiz erişimi önlemenize olanak sağlayan LaCie Private-Public yazılımını da içeriyor.

LaCie 2big 12TB Thunderbolt2 modelinin boyutları: 109x130x217mm ve ağırlığı 3kg.