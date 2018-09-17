İnceleme: LaCie DJI Copilot

LaCie DJI Copilot , içerisinde pil bulunduran, 2TB kapasiteli ve çekim yaptığınız yerlerde bir bilgisayara ihtiyaç duymadan hafıza kartınızdan aktarım yapabileceğiniz bir depolama cihazı.

Yazar: Ömer Serkan Bakır

Birkaç aydır merakla beklediğimiz LaCie’nin DJI Copilot ürünü nihayet satışa sunuldu. Biz de ürün elimize ulaşır ulaşmaz sizler için inceledik. Öncelikle LaCie DJI Copilot taşınabilir hard diskin klasik 2.5” hard disklerden temel farkını anlatarak yazımıza başlayalım. Bu ürün içerisinde pil bulunduran, 2TB kapasiteli ve çekim yaptığınız yerlerde bir bilgisayara ihtiyaç duymadan hafıza kartınızdan aktarım yapabileceğiniz bir depolama cihazı.

Zaten ağır olan fotoğraf çantalarını daha da ağırlaştıran bilgisayarlar çoğu zaman çekimlerde yanımızda oluyor. Çoğu kez sadece çektiğimiz fotoğraf ve videoları depolamak için kullandığımız bilgisayarları LaCie DJI Copilot sayesinde artık yanımızda taşımamıza gerek kalmıyor. 2TB kapasiteli bu cihaz sayesinde birden çok SD kartla çalışmak zorunda da kalmıyorsunuz. Bu ürüne SD kartınızı takarak çok kolay bir şekilde aktarım yapılabiliyor. Fotoğraf makinesi, drone, telefon, tablet ve aksiyon kameralar da LaCie DJI Copilot’a bağlanabiliyor. Tüm bağlantılar kablolu şekilde yapılıyor. Böylece hem kablosuz bağlantılara göre çok daha hızlı aktarım yapılabiliyor hem de bağlantı sorunları en aza indiriliyor.

LaCie DJI Copilot 2TB depolama alanına sahip. Ürünün en iyi özelliklerinden biri de üzerindeki büyük bilgi ekranı. Bu ekran sayesinde tüm bağlantılarınızı, kapasite bilgisini, aktarım durumunu ve cihazın pil ömrü gibi bilgileri görmek mümkün.

Ürünün kutu içeriği de bir hayli zengin… iOS, Android, PC/MAC cihazlar için tüm bağlantı kabloları (USB-C dahil) kutudan çıkıyor.

LaCie DJI Copilot, IP54 sertifikası ile darbelere, düşmeye, toza, suya ve dış etkenlere karşı korumalı bir yapıda… Ayrıca 3 yıl boyunca ücretsiz veri kurtarma hizmeti (Rescue) veriliyor.

Dahili bataryası ile 3 saate yakın çalışabiliyor ve aynı zamanda zor durumlarda powerbank olarak kullanılabiliyor.

Ayrıca 1 aylık Adobe Creative Cloud tüm yazılımları (79$ değerinde) ücretsiz olarak veriliyor.

Sonuç olarak LaCie DJI Copilot 2TB taşınabilir depolama cihazı, sık seyahat eden, yanında bilgisayar taşımak istemeyen, yüksek kapasiteli fotoğraf ve video çekimi yapan, yaptığı çekimi anında yedeklemek ve yanında güvenilir bir hard disk taşımak isteyen, telefon ve tabletlerinde fotoğraf/video işleyen amatör/profesyonel herkesin ihtiyaç duyabileceği bir ürün. Kutusunun içerisinden pek çok farklı bağlantı kablosunun çıkması, ürün kalitesi ve kolay kullanımı artı özellikleri iken, cihaz için basit bir kılıf vs olmaması eksik kalmış denilebilir.