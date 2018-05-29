İnceleme: Led Mini Stüdyo

Fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız bu işin ne kadar çok ekipman ve aksesuar gerektirdiğini biliyorsunuz demektir. Sadece kaliteli fotoğraf çeken bir fotoğraf makinesi işin sadece birinci basamağıdır dersek yanlış bir şey söylememiş oluruz. Özellikle son yıllarda elektronik ticaret siteleri, sosyal medyada ürün satışı, stok fotoğraf siteleri gibi daha pek çok alanda kaliteli fotoğraf kullanma ihtiyacı oldukça arttı. Kullanılan fotoğrafların büyük bir bölümü de temiz, gölgesiz ve beyaz fonda çekilerek kullanılıyor. Bu tür çekimler için birden fazla seçenek bulunuyor. Hem bütçenize hem de mekanınızın büyüklüğüne göre pek çok farklı ürün bulmak mümkün. Örneğin bir alternatif, farklı ebatlarda ışık çadırları alabilir, çekeceğiniz konuya göre dışarıdan farklı ışık kaynakları ile aydınlatma sağlayabilirsiniz. Ancak kullanacağınız ışık kaynakları renk düzenlemesi için size bazı sorunlar çıkarabilir. Işık çadırlarının kurulumu ve toplanması da biraz zaman alabilir.

İncelediğimiz Led Mini Stüdyo adlı ışıklı çekim kutusu, fazla yer kaplamadan hızlıca ürün fotoğrafları çekebileceğiniz mantıklı bir çözüm. İçerisinde kullanılan 5400 Kelvin ledlerle (234 adet) gün ışığına en yakın sonucu verebiliyor. Dış ölçüleri 56x35x39 cm olan ışıklı çekim kutusu, 8 adet farklı yönlerdeki açılıp kapatılabilen aydınlatma kontrolüne sahip. Böylece istediğiniz gölge efektini ve yönünü seçmek oldukça kolay. Ayrıca ön yüzündeki 2 adet hareketli ve açıp kapatılabilen modül sayesinden aydınlatma şekli ayarlanabiliyor. Led ışıkların önünde kullanılan özel bir difüzör malzeme de homojen ve yumuşak bir aydınlatma sağlıyor.

Ürünün toplam ağırlığı 8.5 kg. Çekim kutusu içerisinde beyaz renkli, silinebilir bir malzemeden yapılmış sonsuz fon bulunuyor. İstenirse bu beyaz sonsuz fon yerine renkli olanları da takılabilir. Bir de çekim kutusunu tozdan korumak için özel koruma örtüsü de düşünülmüş.

Neler çekilebilir?

Led Mini Stüdyo çekim kutusunun iç ölçüleri 46x35x25 cm. Bu çekim kutusu içerisinde özellikle çekimi esnasında epey sorun yaşanılan her boy mücevherler, takılar çekilebilir. Birçok mücevher firması güvenlik nedeniyle de ürünlerini dışarıya gönderemiyor ve kendi içlerinde çekim yapmak durumunda kalıyor. Ürünün iç hacmi çok küçük değil, ancak yine de büyük eşyaların çekimi biraz sorun olabilir. Hediyelik eşyalar, minik heykeller, süslemeler, oyuncaklar, figürler, koleksiyon malzemeleri, porselen ve cam malzemeden yapılmış ürünler bu ışıklı çekim kutusu içerisinde kolayca çekilebilir.

Aydınlatma sektöründe uzun yıllardır çözümler üreten Güneri Aydınlatma tarafından tasarlanan Led Mini Stüdyo için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

www.ledministudyo.com mehmet@guneriaydinlatma.com