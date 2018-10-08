İnceleme: Logitech MX Ergo

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bugüne kadar pek çok farklı mouse kullandım, inceledim. Sanırım son 10 yıldır da Logitech markalı ürünleri tercih ediyorum. Bu sefer daha önce hiç kullanmadığım ilginç bir model test için geldi. Ürünün adı Logitech MX Ergo. Bu mouse standart hareketli tasarımlardan farklı olarak sabit kullanılan kablosuz trackball bir model.

Uzun bir süre üzerinde çalışılarak geliştirilen MX Ergo, ayarlanabilir menteşeli yapısı, çoklu cihaz bağlantısı, hassas izleme gibi özelliklere sahip. Şunu hemen söylemek gerekiyor ki, uzun yıllar standart mouse’lar kullanan biri olarak ürüne alışmak biraz zaman alıyor. Çünkü başlarda eliniz ne zaman mouse üzerine gitse, onu sağa sola sürüklemeye çalışıyorsunuz. Neyse ki MX Ergo modelinin alt zemininde kullanılan malzeme yerinden hareket etmesine pek izin vermiyor. Klasik mouse’lardan sıkılan ya da touchpad’lere alternatif arayan kullanıcılar için farklı bir kullanım imkanı sunuyor.

Ürünün tasarımı, konforu ve adından da anlaşılabileceği gibi ergonomisi çok iyi… Özel menteşeli yapısı sayesinde iki farklı açıda (0 ve 20 derece) kullanmak mümkün. Böylece bilek duruşunu ayarlayarak oluşabilecek bilek ağrılarının önüne geçilebiliyor. Standart Mouse kullanımına oranla kas gerilmesini %20 oranında azalttığı söyleniyor.

Dikkatli bir şekilde şekillendirilmiş ürün, elinizin avuç içi ve parmak desteğini verirken, üstteki yumuşak kauçuk uzun çalışma saatleri için iyi ve rahat bir tutuş sağlıyor.

MX Ergo, daha hızlı ve daha hassas bir navigasyona olanak tanıyor ve bir düğmeye basılarak, en iyi kontrol için imleç hızını ve hassasiyetini anında değiştirebiliyor. Hassas mod etkinleştirildiğinde bir LED ışığı yanıyor, böylece trackball ile daha yavaş ve hassas kontrol sağlanıyor.

Kullanıma bağlı olarak tam şarjla aylarca (söylenilen dört aya kadar) kullanılabiliyor. Sadece bir dakika şarjda kalması bile bir tam gün çalışma imkanı sunabiliyor. Cihaz içerisinde 500 mAh’lik şarj edilebilir pil bulunuyor.

Logitech Easy-Switch ve Logitech Flow teknolojilerine sahip MX Ergo, aynı anda birden fazla cihazı sorunsuz şekilde kontrol edebiliyor. Hatta bilgisayarlar arasında içerik ve fotoğrafları kopyalayıp yapıştırma imkanı sunuyor.

Masaüstünüzde şık bir tasarımla dikkat çeken ürünün sağ ve sol tuşları 10 milyon tıklama ömrüne sahip. Mouse üzerinde 8 tuş bulunuyor. Bu tuşlardan bazılarına kendi yazılımı ile istediğiniz işlevleri atayabiliyorsunuz.

Logitech MX Ergo, standart modellerden sıkılan, farklı bir ürün arayan, masasının üzerinde tasarımı ile fark yaratmayı amaçlayan, bilek ağrılarını azaltmak için değişik yöntemler denemeye çalışan, hassas kontrolü ile uygulamalara daha fazla hakim olmaya çalışan, iki farklı bilgisayarda tek mouse ile çalışmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir ürün.