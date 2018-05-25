İnceleme: MSI GE72VR 7RF Apache Pro Notebook

Fotoğrafçılar için fotoğraf makineleri ve objektiflerin dışında en önemli ekipmanların başında kuşkusuz kullandıkları bilgisayarlar geliyor dersek abartmış olmayız. Özellikle son yıllarda fotoğraf makinelerinin artan çözünürlük değerleri ve 4K video işin içine girdikten sonra yüksek performanslı bilgisayarlara olan ilgi de katlanarak artmaya başladı. Pek çok üretici firma yüksek performanslı ürünleri pazara sunarken tasarımcılardan ve fotoğrafçılardan ziyade oyuncuları düşündükleri için bu tip bilgisayarlara da “oyuncu bilgisayarı” ifadesini kullanmayı uygun buluyorlar. Eğer oyun pazarı ile pek ilginiz yoksa bu size biraz saçma gelmiş olabilir. Ancak tüm dünyada oyuncu pazarı denilen sektör o kadar büyük ki neredeyse bütün büyük teknoloji ve bilgisayar firmaları bu pazardan daha büyük pay alabilmek için birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içerisinde. İlk başta oyuncu bilgisayarı diye ifade edilen bu bilgisayarların esasında yüksek performanslı ve çok güçlü birer teknoloji harikası olduklarını söyleyerek söze başlayalım. Bu pazarda en güçlü oyunculardan biri olan MSI firması da geliştirdiği göz alıcı notebook’larla ilgi odağı olmuş durumda. Biz de bu yüksek performanslı oyun bilgisayarlarından biri olan MSI GE72VR 7RF Apache Pro notebook modelini sizler için inceledik.

MSI GE72VR 7RF Apache Pro modeli, 7. jenerasyon Intel Core i7 – 7700HQ (6MB Cache Turbo Boost 3.8 Ghz) işlemcisi ile piyasadaki en güçlü modellerden biri. Bu notebook esasında taşınabilir bir bilgisayar olsa da 17.3” FHD (1920×1080, 120Hz yansımasız) ekran boyutu ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir bilgisayar değil. Ancak boyutu problem değil, taşıyabilirim derseniz bu yüksek performanslı notebook her yerde sizinle birlikte… Hem masa üstü hem de ofis dışı işlerinizde kullanabileceğiniz bu notebook’un ekran kalitesi, renk doğruluğu ve yansımasız özelliği şimdiye kadar kullandığımız diğer notebook modellerinden oldukça ileride…

Bu modelin dış tasarımı da oldukça ilginç. Dış yüzeyde ve klavye etrafında kullanılan fırçalanmış alüminyum sağlam ve şık bir görüntü sunuyor.

Ürünün içerisinde kullanılan ekran kartı GeForce GTX 1060 3GB GDDR5. 16GB DDR4 2400Mhz hafızaya sahip olan MSI GE72VR 7RF Apache Pro, 256GB SSD ve ek olarak 1TB (7200 Rpm) depolama kapasitesi ile geliyor. SSD hard disk sayesinde açılış-kapanış ve diğer işletim sistemi işlemleri çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. 1TB’lık diğer hard disk ise yüksek kapasitesi ile depolama konusunda kullanıcısına rahat nefes aldırıyor.

Programlanabilir arka aydınlatmalı klavye gerçekten çok ilginç. Aydınlatma seçenekleri ile istediğiniz tuş bölgesini özel bir renk ile belirleyebilirsiniz. Klavyenin arka aydınlatma rengini, şiddetini ve hatta çeşitli efektleri de seçebiliyorsunuz. Notebook’ta 1 adet Type-C USB3.1, 2 adet USB3.0 ve 1 adet USB2.0 port bulunuyor. Ayrıca SD XC/HC hafıza kart okuyucu, HDMI ve Mini-DisplayPort’ta yer alıyor. HDMI ya da Mini-DisplayPort sayesinde notebook’u 2K/4K çözünürlüklü harici monitörlerle de kullanmak mümkün.

Ürün 17.3” olunca doğal olarak boyutu da biraz büyüyor. 420x288x32 mm boyutlarında olan notebook’un ağırlığı ise 2.7 kg. Pil ömrü ise yaklaşık 2,5 saat diyebiliriz.

Sonuç olarak, oyun bilgisayarı olarak lanse edilen MSI GE72VR 7RF Apache Pro, yüksek performansı, şık tasarımı, gelişmiş ekran özellikleri ile kendini kanıtlamış bir notebook modeli. Ürünün yüksek performans ve hız arayan fotoğrafçılar, tasarımcılar ve video işleri ile uğraşanların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.