İnceleme: Samsung Galaxy Note9

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Samsung’un en iddialı kamerasına sahip akıllı cep telefonlarından biri olan Galaxy Note9 modelini inceledik. Samsung Note9 modelinde, görsel zekâ ile zenginleştirilmiş kamera özellikleri, çift diyaframı ve hata tespitinin de dâhil olduğu yepyeni yeteneklerin güçlü birlikteliği ile çarpıcı fotoğraflar çekmeyi daha da kolaylaştırıyor.

Görsel Zeka

Yeni görsel zeka özelliği, kamera ayarlarını otomatik olarak optimize ederek zor konuların bile çok daha doğru bir şekilde fotoğraflanmasını sağlıyor. Özellikle ters ışık gibi zor ışık şartlarında amatör kullanıcılar için güzel bir özellik…

Görsel Zekâ, fotoğraflamak üzere olduğunuz sahneyi olduğu gibi yakalamanız için etraftaki nesneleri, manzarayı ve zamanı analiz etmek için derin öğrenme teknolojisinden yararlanıyor. Bu özellik şu anda ‘yemek, ‘çiçekler’, ‘kapalı alan’ ve ‘manzaralar’ da dâhil olmak üzere 20 farklı sahneyi tanıyabiliyor ve sahnenin sınıflandırılmasına bağlı olarak renk tonunu otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca, mümkün olan en iyi görüntüyü yakalamak için doygunluğu, beyaz dengesini, parlaklığı ve kontrastı da düzeltiyor. Tabi her ortamda mükemmel çalıştığını söylemek pek mümkün değil. Ancak konuya ve ışığa göre farklılık gösterse de kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Hata Tespiti

Hangi makineyi kullanırsanız kullanın, çekim esnasında kullanıcı hataları bazen tüm çabanızı boşa çıkarabilir. Yanlış bir ayar, netsizlik, hatta objektifinizin üzerindeki bir leke… Galaxy Note9’un Hata Tespiti işlevi bu tür sorunları anlayabiliyor. Fotoğraf çeker çekmez, bu özellik otomatik olarak hataları tarıyor ve hata bulursa sizi uyarıyor. Hatta bir adım öteye geçerek, fotoğraflarda gözlerinizin kapalı çıktığını bile anlıyor ve sizi uyarıyor. Böylece daha sonra fark ettiğinizde hoşunuza gitmeyecek bir anı çekim yaparken düzeltmenize imkan tanıyor.

Çift Diyafram ve Gelişmiş HDR Özelliği

Samsung daha önceki modellerinde olduğu gibi Note9’da da loş ortamlarda kaliteli ve net fotoğraflar çekebiliyor. Tabi bazı cep telefonu üreticileri konuyu biraz fazla ileri götürerek, “DSLR kalitesinde” gibi pazarlama amaçlı cümleler kurabiliyorlar. Her ortamda cep telefonu kamerasını profesyonel bir DSLR ile karşılaştırmak tabi ki doğru değil.

Note9 modeli çift diyafram özelliğine sahip. f/2.4 ve f/1.5 değerleri kullanılabiliyor. Çift Diyaframlı lens, insan gözü gibi otomatik olarak ışığa göre kendini adapte ediyor. Bu özellik, keskin ve net görüntüler elde etmek için ışığın yetersiz olduğu ortamlarda daha fazla ışığın işlenmesini sağlıyor.

Galaxy Note9 en iyi görüntüyü elde etmek için üst üste birden çok fotoğraf çekip bunları otomatik olarak bir araya getirerek kameranın geceleri daha iyi bir HDR özelliği sunmasına da imkân tanıyor.

Ultra Ağır Çekim

Galaxy Note9’un kamerası, Samsung’un Ultra Ağır Çekim özelliğine de sahip. Ultra Ağır Çekim özelliği, kameranın deklanşör hızını saniyede 960 kareye kadar yükselterek bir hayli ilginç videolar kaydedilmesine olanak tanıyor.

Geleneksel ağır çekim videolarından dört kat daha yavaş olan Ultra Ağır Çekim, hareket algılama özelliği sayesinde otomatik olarak kayda girerek, anın yakalanmasına imkan veriyor. Bu özelliği çok karanlık ortamlarda denememenizi öneririm. Mümkünse ışık şartlarının yeterli olduğu ortamlarda kullanın.

Ultra Ağır Çekim videosu kaydedildiğinde otomatik olarak uygun fon müziği de eklenebiliyor. Bu sayede çekilen video sosyal medyada hızlıca paylaşılabilir hale geliyor.

Yüksek Depolama Alanı

Galaxy Note9 128GB başlangıç kapasitesiyle geliyor. MicroSD kart ile 512GB hafızalı Galaxy Note9’un hafızasını 512GB daha genişleterek, kendinize neredeyse 1 terabaytlık yüksek bir depolama alanı hazırlayabilirsiniz.

S Pen’i ile…

Note9 modelinde S Pen, Bluetooth desteğinin eklenmesiyle birlikte çok daha işlevsel hale geldi. S Pen’in Bluetooth bağlantı özelliği, Galaxy Note9’un kamerası gibi temel fonksiyonlarını, cihaza 10 metreye kadar mesafeden kolayca yönetmenize imkân sağlıyor. Bir uzaktan kumanda gibi işlev gören S Pen, bir selfie veya arkadaşlarla topluca bir fotoğraf çekerken kameranın düğmesine basmaya çalışmak ve muhtemelen pozu bozmak yerine, S Pen’e tıklayarak fotoğrafı başarıyla çekmeyi sağlıyor. Çift tıklama ile ön ve arka kamera arasında geçiş yapılabiliyor.

Düşük Enerjili Bluetooth teknolojisi S Pen’in ihtiyaç duyduğunuz an hazır olmasını sağlıyor. Bu sayede cihaz kaldırıldıktan hemen sonra Galaxy Note9 ile eşleştirilebiliyor ve Bluetooth kapalı olduğunda bile sabit bir bağlantı kuruluyor. S Pen’in Süper Kapasitörü yalnızca 40 saniyede tam şarj oluyor ve 30 dakikaya veya 200 tıklamaya kadar kullanılabiliyor.

Galaxy Note9’un S Pen’i 106 mm uzunluğu ve 3,1 gr ağırlığında… Kalemin 0,7 mm ucu ve 4.096 basınç hassasiyet seviyesi not alırken ve çizim yaparken hem kesinlik sağlıyor, hem de kullanıcıya rahatlık sunuyor.

Galaxy Note9 Bazı Teknik Özellikler:

Arka kamera

Super Speed Dual Piksel

12 MP AF | OIS

Geniş açı: f/1.5 – f/2.4

Tele: f/2.4

Ön Kamera

Selfie: 8MP AF (f/1.7)

Ağır Çekim Video

FPS: 960

Ekran Boyutu

Size: 6.4”

Hafıza

RAM: 6/8 GB

Dahili: 128/512 GB

Harici: MicroSD – 512GB’a kadar

Batarya

4000mAh