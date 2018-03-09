İnceleme: Samyang XP 14mm f/2.4

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Samyang’ın yüksek performans için geliştirdiği, XP serisi içerisinde yer verdiği 14mm f/2.4 manuel fokus objektifini inceledik. Yüksek çözünürlüklü DSLR makineler için tasarlanan XP 14mm f/2.4, Samyang’ın 40 yıllık deneyimini ve ileri optik teknolojisini ortaya koyuyor.

Özellikle son yıllarda farklı kullanıcılar için geliştirdiği uygun fiyatlı ve kaliteli objektifler ile dikkat çeken Samyang’ın, Xeen markalı sinema/video serisi objektifleri Türkiye’de de satışa sunuldu. Objektif çeşitliliği açısından kullanıcıların da dikkatini çeken Samyang, Sony E bayonet aynasız makineler için ilk kez 2 adet AF objektif de satışa sunmuştu.

Sorunsuz bir geniş açı

Manuel fokus XP 14mm f/2.4, görüş açısı olarak pek çok kullanıcının ihtiyacı olan bir aralık. 14mm geniş açı bir objektif tasarlamak DSLR yapısını göz önüne aldığınızda esasında çok da kolay bir şey değil. Ancak Samyang bu konuda oldukça ileri bir teknoloji kullanarak geliştirdiği bu 14mm’de pek çok geniş açıda sorun olabilecek detayları çok iyi çözmüş. Objektif, full frame bir DSLR ile kullanıldığında 114.12 derecelik oldukça geniş bir görüş açısı sunuyor.

XP 14mm f/2.4, 2 adet asferik lens, 1 hibrid lens, 2 adet ekstra düşük dağılımlı lens ve 1 adet yüksek refraktif lens içeren toplam 14 grupta 18 eleman içeriyor. Tasarımında kullanılan kaliteli lensler sayesinde çekimlerde çok daha az bozulma görüyor.

Manuel Fokus

Önceki sayımızda da Samyang’ın XP serisinde yer alan 85mm f/1.2 objektifini incelemiştik. Manuel netlik konusunda 85mm çok daha dikkatli ve hassas kullanılması gereken bir objektif iken 14mm’de bu konuda sıkıntı yok diyebiliriz. Netlik halkasının konumu ve tutuşu çok iyi… Geniş açı bir objektif olduğundan çok hassas netlik yapamasanız bile çektiğiniz alan 2-3 metreden uzakta ise çoğunlukla her yer net çıkacaktır.

f/2.4 diyafram değeri

Pek çok kullanıcı için düşük diyafram değerine sahip bir objektif ilk tercih nedeni olabilir. Kişisel fikrim, 14mm gibi oldukça geniş bir görüş açısına sahip böyle bir objektifin ilk bakacağım özelliği diyafram olmaz. Öncelikle neredeyse balık gözü zannedilecek bir görüş açısı sunan böyle bir objektifin yatay ve dikeyde verdiği bozulma etkisi, çizgi ayırma gücü, keskinliği vs çok daha önemli olabilir. Tabi kullanım alanına göre bazen küçük bir diyafram katkısı bile çekim kalitenizi artırmaya sebep olabilir. Özellikle loş ışıkta yapılan çekimlerde tabiî ki düşük diyafram oldukça işe yarıyor.

Yeni objektifin dış yapısında da kozmetik olarak pek çok iyileştirme ve geliştirme yapılmış. Gövdenin suya ve toza karşı dayanıklılığı da artırılmış.

Sonuç olarak, Samyang XP 14mm f/2.4 yüksek çözünürlüklü DSLR fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak çalışan, 4K video çekimlerinde rahatlıkla kullanılabilecek, nispeten uygun fiyatlı bir manuel fokus geniş açı objektif.

Samyang XP 14mm f/2.4 Teknik Özellikler:

Diyafram: f/2.4 – f/22

Optik yapı: 14 grup, 18 eleman

En yakın netlik mesafesi: 0.28m

Filtre çapı: 95mm

Bayonet: Canon EF, Nikon F

Görüş açısı: 114.12 derece (full frame için)

Uzunluk: 109mm

Ağırlık: 791 gram