İnceleme: SanDisk iXpand Base

iPhone için geliştirilen ve telefon şarj modunda tutulduğu sırada içerikleri otomatik olarak yedekleyen SanDisk iXpand Base, kullanıcıların telefon belleğini kaybetme endişesini ortadan kaldırıyor.

Depolama ürünleri konusunda uzman bir firma olan SanDisk, ilk defa Apple iPhone akıllı telefonlara özgü bir ürün çıkardı. iPhone için geliştirilen ve telefon şarj modunda tutulduğu sırada içerikleri otomatik olarak yedekleyen SanDisk iXpand Base, kullanıcıların telefon belleğini kaybetme endişesini ortadan kaldırıyor. 15W’lık güçle hızlı şarj sağlayan iXpand Base ile kullanıcılar iPhone’u her şarj ettiğinde, internet tabanlı depolama seçeneklerinin aylık ücretleri konusunda endişelenmeden dosyalarını orijinal kalitesinde otomatik olarak yedekleyebiliyor.

iPhone kullanıcıları ile yapılan araştırmalar sonucunda pek çok kullanıcının telefonlarındaki fotoğraf ve video içerikleri bir şekilde düzenli olarak yedekleyemedikleri ve zaman zaman kaybettiklerini ortaya koymuş. Gerek ihmal gerekse de istenmeyen sebeplerle ortaya çıkabilecek veri kayıplarını ortadan kaldırmayı hedefleyen SanDisk iXpand Base ile cihazınızı şarj ederken içerisindeki verileri otomatik olarak yedeklemek mümkün.

iXpand Base adlı uygulamayı cihazınıza kurduktan sonra gerekli ayarları basitçe yaparak, telefonunuzu şarja taktığınızda fotoğraf, video ve kişilerinizi içerisindeki hafıza kartına yedekliyor. Bu yedekleme esnasında wi-fi ya da baksa bir kablosuz bağlantı kullanılmıyor. Direkt olarak kablo ile cihaz içerisindeki değiştirilebilir SD hafıza kartına yedekleriniz alınıyor.

Başka bir cihaza ya da aynı telefona verileri geri yüklemekte çok kolay. Sadece telefonu cihaza bağlayıp, geri yükle tuşuna basmanız yeterli.

Sağlam tasarımlı, yumuşak kauçuk üst kısma sahip olan iXpand Base’in kablo sarma oluğu sayesinde de istenmeyen kablo karmaşasından kurtulmak mümkün.