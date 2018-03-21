İnceleme: Sony a7R III

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Sony’nin aynasız full frame ürün ailesi içerisinde yer alan a7R III modelini inceledik. Sony a7R III modeli hem fotoğraf hem de video işleri ile ilgilenen her kesimden fotoğrafçıya hitap edebilecek bir ürün.

Daha önceki a7 modellerinin klasik çizgisini koruyan a7R III, 42.4 milyon piksel çözünürlük ve saniyede kesintisiz 10fps gibi yüksek bir çekim hızı ile ilk başta dikkatleri çekiyor. Kullandığı objektife göre biraz değişiklik gösterse de oldukça hızlı ve hassas AF performansı sunuyor.

Bu yeni modelde gelişmiş görüntü işleme özellikli 35mm full frame 42.4 MP arka aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörü kullanılmış. 399 aşama algılamalı AF noktası görüntünün %68’ini kapsıyor.

5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi gerçekten şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Böylece düşük ışık koşullarından fotoğraf ve video çekimlerinde çok düşük enstantane hızlarını kullanmak mümkün oluyor. Her modda titreme ve görüntüdeki bulanıklığı azaltan yeni bir düşük titreşimli deklanşör de bulunuyor.

Çift SD kart yuvası sunan yeni modelin pil ömründe de iyileştirme yapılmış. Şöyle ki bir önceki model olan a7R II’de VF/LCD ile pil kullanım süreleri ortalama 290/340 iken, a7R III’de bu oran 530/650 kareye kadar yükselmiş. Biz de yaptığımız çekimlerde pil süresinin iyileştirilmiş olduğunu bizzat deneyimledik.

Yüksek Görüntü Kalitesi

Yeni a7R III, 42.4MP yüksek çözünürlük, arka aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörü, ışık toplama etkinliğini önemli ölçüde iyileştirmek için aralıksız bir çip-üzeri lens tasarımı ve sensörün lens camı üzerindeki AR (yansıma önleyici) kaplamanın birleşiminden faydalanıyor. Bu da yüksek bozulma önleyici performansı ve geniş dinamik aralığı ile yüksek hassasiyet sağlıyor.

Sony’nin yeni α7R III modeli, aynı zamanda görüntü sensörünün okuma hızını efektif olarak iki katına çıkaran yeni bir ön uç LSI’ın yanı sıra, işleme hızını a7R II’ye kıyasla yaklaşık 1,8 kat artıran güncellenmiş bir BIONZ X görüntü işleme motoruna da sahip. Bu güçlü bileşenler, fotoğraf makinesinin daha yüksek hızlarda çekim yapmasına imkan vermek üzere birlikte çalışırken, 100 – 32000 (fotoğraflarda ISO 50 – 102400’e kadar genişletilebilir) ISO aralığını ve düşük hassasiyet ayarlarında 15-adımlı dinamik aralığı da mümkün hale getiriyor.

Saniyede 10 Kare çekim hızı

A7R III, 76 adede kadar JPEG /RAW fotoğraf veya 28’e kadar sıkıştırılmamış RAW görüntü için kesintisiz fotoğraf çekmesine imkan veren, ayrıca hassas AF/AE izleme ile saniyede 10 kareye kadar 42.4MP fotoğraf çekebilen, iyileştirilmiş bir görüntü işleme sistemi ile donatılmış. Hem mekanik deklanşör hem de tamamen sessiz çekimde kullanılabilin bu yüksek hızlı saniyede 10 kare modu, fotoğraf makinesinin esnekliğine katkıda bulunuyor. Fotoğraf makinesi, aynı zamanda canlı görüntüleme modunda vizör veya LCD ekranda asgari gecikme ile saniyede 8 kareye kadar kesintisiz çekim yapabiliyor.

Video Profesyonelleri için 4K Kayıt

a7R III, full frame görüntü sensörünün tüm eni boyunca 4K (3840×2160 piksel) video kayıt imkanı sunuyor. Super 35mm formatında yapılan çekimlerde, fotoğraf makinesi, 5K bilgi toplamak ve bunları istisnai detay ve derinliğe sahip yüksek kaliteli 4K görüntüler üretebilmek amacıyla yüksek hızda örneklendirmek için, piksel gruplamasız tam piksel okumadan yararlanıyor.

a7R III üzerinde, Anında HDR iş akışını destekleyerek HDR (HLG) uyumlu televizyonun gerçek yaşamı aratmayan, harika 4K HDR görüntüler oynatmasına izin veren yeni bir HLG (Hibrit Log-Gamma) de bulunuyor. Ayrıca daha yüksek renk derecelendirme esnekliği için hem S-Log2 hem de S-Log3 sunuluyor. Fotoğraf makinesi aynı zamanda 100 Mbps’ye varan hızlarda 120 fps Full FD kayıt da yaparak, görüntülerin AF izlemeli 4x veya 5x yavaş çekim Full HD video dosyaları olarak düzenlenmesine imkan veriyor.

α7R III’te, son derece gerçekçi görüntüler veren yaklaşık 3.686k noktalı yüksek çözünürlüklü Quad-VGA OLED Tru-Finder bulunuyor. LCD ekran da 1.44M nokta çözünürlük ve parlak, dış koşullarda bakışı kolaylaştıran WhiteMagic teknolojisi ile geliyor. Hem vizör hem de monitörlerde “Standart” veya “Yüksek” görüntü kalitesi ayarları bulunuyor.

Yeni a7R III, bir akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya FTP sunucuya Wi-Fi üzerinden rahat şekilde dosya aktarmanın kullanışlı bir yolunu sunarken aynı zamanda içerdiği senkronizasyon terminali ile, harici flaş üniteleri ve kabloların doğrudan uygun bir flaş senkronizasyon noktasına bağlanmasına imkan veriyor. Güç kaynağı veya bağlı aksesuarlarda daha yüksek esneklik için bir SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C Terminalinin yanı sıra kişisel bilgisayara bağlıyken daha yüksek görüntü transfer hızı da sunuluyor.

Piksel Kaydırma Çoklu Çekim Özelliği

a7R III ile ilk defa sunulan bir diğer özellik ise, gerçek yaşamı aratmayan, süper yüksek çözünürlüklü kompozit görüntüler yaratmak için gelişmiş 5 eksenli optik gövde içi sabitlemeden yararlanan yeni Piksel Kaydırma Çoklu Çekim modu. Bu modda, fotoğraf makinesi sensörü tam olarak 1 piksellik adımlar halinde kaydırarak toplam 169.6 MP görüntü verisi içeren dört ayrı piksel kaydırmalı fotoğraf çekiyor. Bu dört fotoğraf, “Imaging Edge” yazılım paketi yardımıyla bir araya getirilip işlenebiliyor. Nihayetinde ortaya çıkan, son derece yüksek çözünürlüğe ve renk doğruluğuna sahip fotoğraflar, mimari, sanat veya birçok karmaşık detay ve renge sahip diğer işler için ideal.

Sonuç olarak Sony a7R III aynasız fotoğraf makinesi, yüksek görüntü kalitesi, kompakt, esnek ve sağlam yapısı ile incelenmesi gereken bir model… Objektif çeşitliliği açısından da fotoğrafçıları memnun edebilecek bir seçenek. Ancak unutulmaması gereken yanı, eğer düşük diyafram değerlerine (f/2.8, f/2, f/1.4 vs) sahip bir objektif satın alacaksanız, alacağınız objektifin boyutu, ağırlığı ve fiyatı sizi biraz zorlayabilir. Bu yüzden yapacağınız yatarımı sadece gövde fiyatı ve boyutu üzerinden hesaplamayın.