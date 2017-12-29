İnceleme: ViewSonic VP2768

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bir fotoğrafçı için çok değil bundan 10 sene önce en önemli ekipmanı, fotoğraf makinesi ve objektifiydi dersek sanırım yanlış bir şey söylemiş olmayız. Teknoloji değiştikçe, daha doğrusu dijitalleştikçe fotoğrafçı için de yeni bir çağ başladı. Artık sadece fotoğraf çekmek çoğu fotoğrafçı için sadece ilk adım haline geldi. Peki, geçen zaman içerisinde bir fotoğrafçının hayatına hangi ürünler girdi? İlk başta bilgisayarlar, veri depolama sistemleri, görüntü işleme yazılımları ve tabi ki monitörler… Bildiğiniz gibi bu saydığım birkaç ürünün her biri için sayfalarca yazı yazmak mümkün.

Bu yazımızda fotoğrafçılar için özel olarak tasarlanan ViewSonic VP2768 WQHD 2K monitörü inceleyeceğiz.

İncelemeye gelen monitörün kutusunu açmadan önce profesyonel bir monitörden ne beklediğimi düşündüm. Sanırım her fotoğrafçı için vazgeçilmezlerden olan renk doğruluğu, akıcı renk geçişleri, yüksek kontrast aralığı kabaca aklıma gelen birkaç özellik oldu.

Şimdi, ViewSonic VP2768’in kutusunu açalım ve ürünün bize neler sunduğuna bakalım. Kutuyu açar açmaz bazı A4 kağıtlar gördüm. Her bir VP2768 özel olarak fabrika çıkışlı olarak kalibre edilerek geliyor. Bu kağıtlar, sRGB modu, Rec709, EBU, SMPTE-C ve renk bütünlüğü raporu gibi ekstra 10 farklı renk kalibrasyon raporunu bize sunuyor. Ek olarak VP2768 kendi sınıfında rakiplerinden 4 kat daha uzun süre renkleri kalibre edildiği şekilde muhafaza edebiliyormuş. Tabi bunu daha uzun kullanımlarda test etmek gerekir ki biz ürünü incelerken o kadar vakit geçirmedik.

VP2768, kaliteli tutacağı ve monitör kasası olarak iki parça olarak kutudan çıkıyor. Montajı çok basit ve kısa sürüyor. Monitörün arka kısmında pek çok bağlantı seçeneği sunuluyor. Biz bağlantı için HDMI çıkışını kullandık.

Ergonomik tasarım

Monitörün tasarımı oldukça şık ve ayak tutacağı ile çok esnek bir kullanım sağlanıyor. Oturduğunuz yere ve yüksekliğinize bağlı olarak monitörü ergonomik bir şekilde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. VP2768 sahip olduğu ayak tasarımının getirdiği eğilme, kendi etrafında dönme, yükseklik ayarı ve pivot gibi ergonomik özellikler ile kullanıcılara kişiselleştirilen ergonomik çözümler sunuyor. Ek olarak G sensörü sayesinde otomatik olarak pivot konumunu algılayabiliyor. Yani dik bir fotoğrafla çalışırken ekranı da dik konuma getirdiğinizde kendini kalibre edebiliyor. Monitörü açtığımda ince kenarları ilk dikkatimi çeken şey oldu. Belki tek monitörle çalışıyorsanız bunu önemsemeyebilirsiniz. Ancak 2 ya da 3 monitörü yan yana yerleştirdiğinizde ince kenarlar geçişleri çok daha iyi gösterecektir.

Doğru renkler…

İlk başta da söylediğim gibi benim bir monitörden bekleyebileceğim ilk önemli özellik renk doğruluğudur. Gerçeklikten uzak, abartılmış renkler bir fotoğrafçı için ciddi sıkıntılar doğurabilir. %99,92 sRGB renk kapsama oranı ile VP2768, endüstri standartlarında renk üretimi yapabiliyor. Delta <2 renk akıcılığı sayesinde gözünüzle gördüğünüz renklere en yakın renkleri üreterek size her açıdan doğru renkleri yüksek doğruluk oranı ile birlikte sunuyor.

İleri seviye renk işlemcisi

Renk işlemcisinin renk paletindeki 14-bit 4.39 milyar renk desteği sayesinde, gerçeğe en yakın renkleri üreterek profesyonel çözümler için yüksek doğruluk ve akıcılıkta renk kombinasyonunu bir araya getiriyor.

Fotoğraflarınızda ayrıntıları kaçırmayın

27″ boyutunda olan VP2768 modeli, WQHD 2560×1440 piksel çözünürlüğü ile çalıştığınız içeriklerde daha keskin görüntü sunarken Full HD ekranlara göre daha geniş masaüstü deneyimi sunuyor.

SuperClear IPS Panel Teknolojisi

Bazı monitörlerle çalışırken başınıza gelmiştir, görüş açınızı değiştirdiğinizde ekranda gördüğünüz renkler ve detaylarda anında kötüleşir. Yani böyle bir monitöre asla yandan ya da yukarıdan bakamazsınız. VP2768’de ise SuperClear IPS panel teknolojisi sayesinde her açıdan geniş görüş sunuluyor. Sadece ekrana tam karşısından bakmak yerine farklı açılardan da baktığınızda doğru renkler gösteriliyor.

Köşelerde de doğru renkler

Daha önce çok fazla monitör incelemediğim için pek çok teknik detayı ve özelliği size burada çok detaylı bir şekilde anlatamıyorum. Ancak okuduğum ve etkilendiğim birçok özellik olduğunu söylemeliyim. Bunlardan biri de renk bütünlüğü diye söylenebilecek bir özellik… Bu özellik sayesinde VP2768 modelinde ekranın her köşesindeki parlaklık değerinin doğruluğu <%5 oranında garanti ediliyor. Böylece ekranın her köşesindeki renklerin doğruluğundan da emin olabilirsiniz.

Fotoğraf modu

Görüntü işleme tarafında fazla zaman geçiren fotoğrafçılar için monitörün incelenip, ayarlanabilecek pek çok modu bulunuyor. Bunlardan biri de fotoğraf modunda uyarlanabilir renk ayarı… Modları önceden ayarlayarak farklı fotoğraf senaryoları için bir tema atayabiliyorsunuz. Bu mod size istediğiniz özelliklerde ayarlama yapma imkanı sunuyor. Bağımsız olarak ayar yapılabilen (kırmızı, yeşil, turkuaz, mor ve sarı) sıcaklık ve doğallık gibi ayarlar sayesinde renk çıkışlarında bozulma olmadan en kaliteli renk performansı da elde edilebiliyor.

http://color.viewsonic.com