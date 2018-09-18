5.8 inç iPhone Xs ve 6.5 inç iPhone Xs Max’te Super Retina ekranlar, gelişmiş fotoğraf ve video özelliklerine sahip daha hızlı ve yeni bir çift kamera sistemi bulunuyor.

Apple, şimdiye kadarki en gelişmiş iPhone’lar olan iPhone Xs ve iPhone Xs Max’i tanıtarak akıllı telefonların geleceğine yönelik vizyonunu yepyeni bir seviyeye taşıdı. 5.8 inç iPhone Xs ve 6.5 inç iPhone Xs Max’te etkileyici Super Retina ekranlar, gelişmiş fotoğraf ve video özelliklerine sahip daha hızlı ve gelişmiş bir çift kamera sistemi, bir akıllı telefondaki ilk 7 nanometre çip olan A12 Bionic çip ile yeni nesil Neural Engine, daha hızlı Face ID, daha geniş stereo ses ve yeni harika altın renk seçeneği bulunuyor. iPhone’a Çift SIM özelliğini de getiren iPhone Xs ve iPhone Xs Max, 21 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

Tamamı Ekrandan Oluşan İki Tasarım

iPhone X’un tamamı ekrandan oluşan tasarımını temel alan iPhone Xs ve iPhone Xs Max, tüm Apple aygıtları arasında en yüksek piksel yoğunluğuyla en keskin ekranlara sahip. Şimdi 5.8 inç ve 6.5 inç boyutlarında sunulan özel OLED tasarımlı bu Super Retina ekranlar, Dolby Vision ve HDR10 desteği sunmasının yanı sıra akıllı telefon dünyasındaki en gerçek renkler için iOS sistemi çapında renk yönetimi özelliğiyle birlikte geliyor. iPhone Xs ve iPhone Xs Max HDR fotoğraflarda, muhteşem parlaklık ve gerçek siyahlarla 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor ve %60 daha fazla dinamik aralık sağlıyor. iPhone Xs Max; videolar, filmler ve oyunlar için 3 milyondan fazla pikselle daha etkileyici bir deneyim yaşatırken bugüne kadar bir iPhone’da yer alan en büyük ekranı iPhone 8 Plus’a benzer bir boyutta sunuyor.

IP68 derecesinde dayanıklı

Şimdi gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerine, altın rengi çok özel bir paslanmaz çelik şerit katılıyor. Daha geniş stereo ses daha etkileyici bir ses alanı oluşturuyor. Ön ve arka cam tasarımında, çizilmeye karşı daha fazla dayanıklılık sağlayan ve şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en sağlam cam yer alıyor. Arka yüzeydeki cam daha hızlı kablosuz şarj olanağı sunuyor. iPhone Xs ve iPhone Xs Max; IP68 derecesine sahip yeni sıçrama ve suya dayanıklılık seviyesiyle 30 dakika boyunca 2 metre derinliğe dayanabiliyor ve kahve, çay, soğuk içecekler gibi gün içinde dökülebilecek sıvılara karşı koruma sağlıyor.

12 MP Çift Kamera Sistemi

iPhone Xs, fotoğrafçılık alanında inovasyonlar sunmayı sürdürüyor. Neural Engine kullanarak gelişmiş derinlik ayrıştırma, yüksek dinamik aralığa ve harika detaylara sahip fotoğraflar oluşturan Akıllı HDR, Portre modu fotoğraflarda gelişmiş bokeh kalitesi ve Fotoğraflar uygulamasında kullanıcılar tarafından ayarlanabilen dinamik alan derinliği gibi özelliklerin tümü, herkesin kullanabildiği teknoloji harikası fotoğrafçılık tekniklerine büyük gelişmeler getiriyor.

İki kat daha hızlı yeni bir sensöre sahip 12 megapiksel çift kamera sistemi, 2x optik yakınlaştırma ile çift optik görüntü stabilizasyonu sunuyor. Akıllı HDR, daha fazla vurgu ve gölge detaylarına sahip fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Daha geniş ve derin pikseller görüntülerin daha gerçekçi olmasına olanak verirken loş ışık koşullarındaki performansı artırıyor.

Portre modundaki gelişmiş derinlik ayrıştırma özelliği sayesinde profesyonel düzeyde bokeh efektine sahip daha ayrıntılı portre fotoğrafları çekilebiliyor. Yeni Derinlik Denetimi, kullanıcıların Fotoğraf uygulamasında hem gerçek zamanlı önizlemede hem de çekimden sonra alan derinliğini dinamik olarak ayarlayarak arka planı flulaştırılmış etkileyici portreler çekmelerini sağlıyor. Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu, selfie’ler için TrueDepth kamerada da bulunuyor. Bu kamera, Memoji ve üçüncü taraf ARKit uygulamaları için daha hızlı yüz takibi desteği içeriyor.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max bir akıllı telefondaki en yüksek kalitede video çekimlerine imkan veriyor. Daha geniş pikseller ve hem daha geniş hem de daha hızlı sensör ise loş ışık koşullarındaki performansı ve video stabilizasyonunu artırıyor, saniyede 30 kareye kadar video modlarında daha fazla vurgu ve gölge detayı sağlayan genişletilmiş dinamik aralık özelliğini sunuyor. Kullanıcılar, dört adet yerleşik mikrofon ile stereo ses kaydı yaparak video çekimlerinden en iyi şekilde yararlanabiliyor.