Yazı ve Fotoğraflar: Gökhan Korkmazgil

Kelebekler, böceklerin pul kanatlılar takımının kanatlı bireyleri olarak tanımlanır. Dünyada 170 bin kadar türü bilinmektedir, ülkemizde beş bin civarında tür yaşadığı bildirilmiştir. Kelebek fotoğrafçılığı ise doğa fotoğrafçılığı ve makro fotoğrafçılık ile uğraşanların ortak alanları olarak değerlendirilir. Her fotoğraf disiplininde olduğu gibi kelebek fotoğrafı çekmenin de kendine özel yöntem, gereç ve incelikleri vardır.

Bahar aylarına girildiğinde doğanın uyanışı ile doğa fotoğrafçıları yerinde duramaz olur. Çiçeklenen ve yapraklanan ağaçlar, yemyeşil çayırlarda coşan çiçekler kelebeklerin uçuşmaya başlamasıyla şenlenir.

Gereçler

Kelebek fotoğrafları mekân olarak doğa fotoğraflarıdır, teknik açıdan ise makro ve yakın plan fotoğrafçılığın konusudur. Close-Up filtreler, teleobjektifler ve uygun objektifli kompakt makinelerle kelebek fotoğrafı elbet çekilebilir. Yine de en iyi sonuçlar bir DSLR gövde ve bir makro objektif ile elde edilir. 40, 50, 60, 85, 105, 200 mm odak uzaklıklı makro objektifler bu amaçla kullanılabilir. Ancak kelebeğe fazla yaklaşmak zorunda kalmamak için 1,5 çarpanlı bir gövdede 105 mm makro objektif çok rahat çalışma olanağı sunar. Böyle bir objektifin en yakın odak mesafesi 30 cm civarındadır; yani eğer gerekiyorsa kelebeğe 30 cm kadar yaklaşabilirsiniz. İkinci önemli gereç ise kolay taşınır bir tripod olmalıdır. Her türlü makro çekimde tripod başarının anahtarıdır.

Çekim Ayarları

Bir kelebek bazen bir çiçeğin üzerinde dakikalarca durup özsuyu emerken uzun uzun poz verebilir. Bazen de konmasıyla kalkıp gitmesi bir olur. Bu nedenle bakaçtan gördüğümüz kelebeği çekmek üzere makine ayarlarıyla uğraşacak zaman bulamayabiliriz. Ayarları önceden yapar, sonra kelebeğe yaklaşırsak şansımız artar. Çekim ayarlarımızda iki kritik bileşen önem taşır. Birincisi netliği garanti edecek bir perde hızı, ikincisi net alanı garanti edecek diyafram açıklığıdır. Küçük bir nesneyi yakınlaştırarak görüntülediğimiz için alan derinliğinin çok sığ olacağını akıldan çıkarmamalıyız. Seçeceğimiz diyafram değeri, kullandığımız objektifin odak uzaklığı, kelebeğe olan uzaklığımız, kelebeğin arka plandan uzaklığı ve kelebeğin derinlemesine olan hacmi ile doğrudan ilişkilidir. Manuel mod ile çekim yapılabilirse de diyafram öncelikli mod kelebek çekimlerinde daha kullanışlıdır.

Püf Noktaları

Alan derinliğinin çok sığ olmasından dolayı en pratik çekim davranışı kelebeğin kanat düzlemine dik açı ile çekim yapmaktır. Eğer kelebeğin gözü ve kanatlarının net olmasını sağlayabilirsek iyi bir kelebek fotoğrafı yakalama şansımız yüksektir. Hemen her zaman kelebeği bir çiçek üzerinde yakalarız. Kelebeği üzerine konduğu çiçek ya da çiçeğin bir bölümü ile birlikte çerçevelersek daha güzel yakın plan kompozisyonları elde ederiz. Kelebek fotoğrafı için doğaya çıkarken kelebeklerin davranışları hakkında temel bilgiler bize yardımcı olur. Sabah erken saatler kelebeklerin henüz tam aktifleşmedikleri zamanlardır. Güneş doğduktan sonra kelebekler kanatlarını ısıtmaya başlar, daha sonra hareketlenirler. Kelebeğin dakikalarca hareketsiz durduğu ısınma zamanları size rahat çekim olanağı sunar. Daha sonra kelebekler iyice hareketlenip çiçekten çiçeğe uçuşmaya başlayınca siz de hızlı olmalısınız. Bazen bir kelebeği kovalamaktan yorulur, yine de çekemezsiniz. Bu durumda bir çiçeğin başında soluklanmak sizin de işinize gelir. İyi bir açı belirleyip, ışığa ve ortama göre ayarlarınızı yapıp beklemek iyi bir yöntem olabilir. Nasıl olsa bir kelebek hazırlandığınız sahneye gelip konacak ve size poz verecektir!