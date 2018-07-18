LaCie DJI Copilot ilk izlenimler…

Birkaç aydır merakla beklediğimiz LaCie’nin DJI Copilot ürünü nihayet çıktı. Elimize yeni ulaşan ürünler ilgili ilk izlenimlerimiz...

Birkaç aydır merakla beklediğimiz LaCie’nin DJI Copilot ürünü nihayet çıktı. DJI Copilot, özellikle seyahatleri sırasında yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan, fotoğraf ve video çekimleri yapanlar için bulunmaz bir ürün… Cihaza microSD/SD kartlarını, USB bellekleri, fotoğraf makinelerini, drone’ları, aksiyon kameralarını direkt, cep telefonları, tabletleri ve tabi ki PC/MAC bilgisayarlarını da kabloyla bağlayabiliyorsunuz. Kullandığımız cihazları bu taşınabilir hard diske kablo ile bağlamanın iki temel avantajı var. Birincisi yüksek hızda veri aktarımı, ikincisi ise bağlantı sorunları yaşanmaması.

LaCie DJI Copilot 2TB depolama alanına sahip. Ürünün en iyi özelliklerinden bir diğeri de üzerindeki büyük bilgi ekranı. Bu ekran sayesinde tüm bağlantılarınızı, yer durumunu ve cihazın pil ömrü gibi bilgileri görmek mümkün.

Kutu içeriği de bir hayli zengin… iOS, Android, PC/MAC cihazlar için tüm bağlantı kabloları (USB-C dahil) kutudan çıkıyor.

LaCie DJI Copilot, darbelere, düşmeye, toza, suya ve dış etkenlere karşı korumalı bir yapıda… Ayrıca 3 yıl boyunca ücretsiz veri kurtarma hizmeti (Rescue) veriliyor.

Şimdilik ilk izlenimlerimiz böyle… Cihaz henüz elimize çok yeni ulaştığı için daha detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde yayınlayacağız.