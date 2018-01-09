Seagate, Amerika’da düzenlenen CES 2018 Fuarı’nda fotoğraf ve video profesyonelleri tarafından merakla beklenen yeni ürünü LaCie DJI Copilot’u tanıttı.

Seagate, Amerika’da düzenlenen CES 2018 Fuarı’nda fotoğraf ve video profesyonelleri tarafından merakla beklenen yeni ürünü LaCie DJI Copilot’u tanıttı.

LaCie DJI Copilot 2TB depolama alanı ile seyahatlerde ve tüm fotoğraf/video çekimlerinizde artık bilgisayar taşıma derdini sona erdiriyor. Dahili SD kart yuvası ile çektiğiniz görüntüleri direkt olarak LaCie DJI Copilot içerisine aktarmanız mümkün.

Yeni ürün kendine özgü özellikleri ile bu alandaki ilk hard disklerden biri oldu. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri üzerindeki dokunmatik ekran teknolojisi ve içerisindeki görüntülerin doğrudan hard disk üzerinden yönetilmesine imkan tanıması.

LaCie DJI Copilot’a fotoğraf makinenizi direkt olarak USB portundan bağlamak mümkün. Böylece CompactFlash hafıza kartı kullananlar da üründen yararlanabiliyor. Cihazın üzerindeki ekran sayesinde hard diskte ne kadar yer kaldığı, pil durumu, transfer ettiğiniz dosyalarla bilgileri de görebiliyorsunuz.

Cihaz içerisine kaydettiğiniz görüntüleri gerçek çözünürlükleri ile iOS ve Android tabanlı tüm telefon ve tabletlerde izlemeniz mümkün. Bunun için LaCie DJI Copilot’u içerisinden çıkan bağlantı kablosu ile telefon ya da tabletinize bağlamanız yeterli.

LaCie DJI Copilot, turuncu renkli Rugged serisi gibi darbelere, düşmeye, toza, suya ve dış etkenlere karşı korumalı bir yapıda… Tek farkı gri renkli oluşu.

https://www.lacie.com/gb/en/professional/dji-copilot/