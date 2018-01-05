LaCie kaybolan veriyi ücretsiz geri getirecek!

Profosyonel veri depolama çözümleri üreticisi LaCie, yeni nesil ürünlerini ücretsiz veri kurtarma hizmetiyle birlikte sunmaya başladı. LaCie Türkiye Yöneticisi Erhan Arslan, veri kurtarma başarılarının yüzde 95 olduğunu belirterek, kurtarılan verilerin 15 iş günü içinde kullanıcılara teslim edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Seagate tarafından satın alınan üst düzey depolama çözümleri üreticisi olan LaCie, ürünleriyle birlikte 2, 3 ve 5 yıllık veri kurtarma hizmetini ücretsiz sunmaya başladı.

LaCie Türkiye Yöneticisi Erhan Arslan, veriyi güvenle depolayabilmek kadar koruyabilmenin de önemine değinerek “Kaybedilen veriler kişi ve kurumların geçmişi ve geleceği için kötü sonuçlara yol açabiliyor. Taşınabilir disklerimizi suya, toza, basınca ve darbeye karşı dayanıklı şekilde üretiyor olsak da bazı öngörülemeyen kazalar yaşanabiliyor. Bu yüzden doğal afet ve mekanik arıza nedeniyle veya kazara oluşabilecek veri kayıplarına karşın ücretsiz veri kurtarma hizmeti vermeye başladık.” dedi.

Ücretsiz veri kurtarma hizmeti olan Rescue, LaCie Rugged USB-C’de 2 yıl, LaCie Rugged Thunderbolt USB-C’de 3 yıl, LaCie Desktop Thunderbolt3 ürünlerinde ise 5 yıl geçerli olacak.

İşlemler 15 gün içinde tamamlanıyor!

Diski zarar gören ve verilerine ulaşamayan kullanıcılar internet üzerinden dolduracakları form ile diskin kendilerinden alınmasını sağlayacak. Veri kurtarma merkezine gönderilen diskte yer alan içerikler kurtarılabiliyorsa (95% oranında başarı sağlanmakta) 15 iş gününde kullanıcıya ulaştırılıyor.

https://www.lacie.com/gb/en/