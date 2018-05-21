Lenovo Türkiye Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Lenovo Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Lenovo Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #LenovoYogaKazan etiketini kullanarak katılan fotoğraf severlerin hepsine teker teker teşekkür ediyoruz.
Yarışmaya 3000’den fazla fotoğrafla katılan fotoğraf severler arasından jüri değerlendirmesi sonucunda Büyük Ödül Lenovo Yoga 510’u Beyhan Zeybek (@beyhanze) kazandı. Okan Özdemir (@ozdemir_o_kan) ve Sertaç Nurtan (@sertacnurtan) ise Prof. Sabit Kalfagil fotoğraf kitabı kazandı. Kendilerini tebrik ediyoruz.
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