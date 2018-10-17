Lenovo, her ortamda kullanabileceğiz rahatlıkta ve sadelikte tasarlanan dizüstü bilgisayarı Yoga 730 ile dayanıklı, taşınabilir ve üstün performanslı bir dizüstü bilgisayarı keyfi sunuyor.

Lenovo, her ortamda kullanabileceğiz rahatlıkta ve sadelikte tasarlanan dizüstü bilgisayarı Yoga 730 ile dayanıklı, taşınabilir ve üstün performanslı bir dizüstü bilgisayarı keyfi sunuyor. Lenovo Yoga 730 gücünü 8. nesil Intel i7 işlemciden alırken 7. nesile göre %40’a kadar performans artışı ile güçlü bir performans gösteriyor.

Aktif kalemi ile yaratıcılığını kullan

Lenovo Yoga 730 kalem- kağıt kullanıyormuş hissi veren doğallıktaki gelişmiş aktif kalemi sayesinde yaratıcılığın kapılarını açıyor. Aktif kalemin 4.096 Dpi hassasiyeti ile One Note, Paint 3D, Word, Powerpoint ve Web tarayıcıları üzerinden istediğinizi rahatça çizebilecek ve yaratıcılığınızı özgürce kullanabileceksiniz.

Taşınabilir ve dayanıklı

Lenovo Yoga 730 sadece 1,19 kg’dan başlayan ağırlıktaki tüy gibi hafifliği ve 13,99 milimetrelik ince tasarımı sayesinde her yere kolaylıkla taşınabilir bir dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik 2’si bir arada özelliği ile zarif bir tablet ya da şık bir dizüstü bilgisayarına dönüşebiliyor. Bunun yanı sıra hızlı şarj olabilme özelliği ve yaklaşık 11 saate kadar çıkan pil ömrüyle gün içindeki tüm işlerinizi dilediğiniz her yerde rahatlıkla tamamlayabilmenize olanak sağlıyor.

Full HD 13-inç dokunmatik ekranı ile en üst düzey görüntü deneyimi yaşatan Yoga 730 bunun yanı sıra klavye ışıklandırmalı bir dizüstü bilgisayarı olarak gece çalışırken de kolaylık sağlıyor. Lenovo Yoga 730 parmak izi okuyucu yardımıyla bilgisayarınızda rahatlıkla oturum açılabiliyor. Güvenliğiniz için çağa uygun bir yenilikle şifreleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.