lifebox istenilen fotoğrafı bulabiliyor

Türkiye’nin 6.5 milyondan fazla kullanıcısıyla en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox, yüz ve obje tanıma özelliklerini kullanıcılarına sunuyor.

Türkiye’nin 6.5 milyondan fazla kullanıcısıyla en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox, yüz ve obje tanıma özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Böylece milyonlarca anı arasından istenilen fotoğrafı bulmak çok daha kolaylaşıyor. Obje tanıma özelliğiyle benzerlerinden ayrışan lifebox, sadece Türkiye değil, dünyadaki diğer kullanıcılara da hizmet veriyor.

Akıllı fotoğraf uygulamalarının bazılarında yüz veya obje tanıma özellikleri mevcut. Ancak lifebox her iki özelliği de aynı anda sağlayarak dünya standartlarının üzerinde hizmet verebilen uygulama olma özelliğine sahip. Kullanıcılar bir nesne ile eşleşen tüm fotoğraflarını görebiliyor ya da bu nesneye dair arama yapabiliyor. Nesne ve ortamlara göre otomatik olarak akıllı albümler yaratılıyor. Örneğin; düğün, stadyum ya da sahil fotoğrafları akıllı albümler sayesinde hızlıca bulunabiliyor. ‘Kişiler’ albümü altında sevdiklerinizin fotoğrafları otomatik olarak gruplanıyor ve istenilen kişinin ismi etiketlenerek aynı isimle ilgili tüm fotoğraflara kolayca bir albüm altından ulaşılabiliyor. Kullanıcıların seçtikleri kişi ile yeni çektikleri tüm fotoğraflar da otomatik olarak daha önce belirlenmiş albüme ekleniyor.

Lifebox’ın öne çıkan diğer özellikleri şöyle: